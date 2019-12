Playmobil: The Movie, l’anteprima del film

Playmobil: The Movie è ispirato agi storici giocattoli dell'omonima azienda tedesca. Potremo vederne un’anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due giovedì 26 dicembre alle 21.00 all’interno di 100x100Cinema . Arriverà nelle sale martedì 31 dicembre (Notorious Pictures).

Il film, diretto da Lino DiSalvo, racconta la storia di Marla, una ragazza che viene risucchiata nel fantastico mondo di Playmobil, dove niente è come sembra, insieme al fratellino Charlie. Improvvisamente la giovane si ritrova trasformata in giocattolo e catapultata in un universo parallelo, nel quale la magia è all'ordine del giorno. Purtroppo nel passaggio alla realtà parallela di Playmobil Marla ha perso suo fratello, finito chissà dove con un aspetto diverso rispetto al solito.

Infatti Charlie è diventato un guerriero vichingo dotato di una super forza, a causa della quale viene rapito da qualcuno di non ben identificato. Per ritrovarlo prima che finisca nei guai, Marla si avventura in un viaggio nei mondi fantastici di Playmobil, aiutata dall'autista di food truck Del e dall'agente segreto Rex Dasher. La spia informa gli altri due che molti sono i personaggi spariti nel nulla negli ultimi mesi. Mentre i tre si mettono sulle sue tracce, Charlie è costretto a lottare come gladiatore nell'arena dell'imperatore Massimo, deciso a farlo combattere con bestie mostruose fino alla morte. Riusciranno Marla e i suoi nuovi amici a salvare il piccolo Charlie prima che sia troppo tardi?