Ritratto delle giovane in fiamme: l'anteprima del film

Una storia di donne. Una storia di caratteri forti. Ritratto della giovane in fiamme è un film diretto da Céline Sciamma, è ambientato nel XVIII secolo: potrete vederne una anteprima su Sky Cinema Drama mercoledì 18 dicembre alle ore 20.50. nelle sale arriva giovedì 19 dicembre (Lucky Red).



Ritratto della giovane in fiamme racconta la storia di Marianne (Noémie Merlant), una giovane pittrice che deve realizzare il ritratto di matrimonio di Héloïse (Adèle Haenel), una giovane che ha da poco lasciato il convento. Se il ritratto sarà di gradimento al futuro marito, motivo per il quale ha abbandonato l'abito monacale, Héloïse e sua madre contessa (Valeria Golino), andranno a Milano per definire le nozze. Ma Héloïse si ribella a una vita scritta per lei da altri: rifiuta un destino da moglie e rigetta l'idea del ritratto. Ma la macchinazione non si ferma e Marianne è costretta a dipingerla in segreto: di giorno si finge dama di compagnia per osservarla quando il sole tramonta la raffigura. Il tempo insieme le fa diventare amiche intime fino allo sbocciare di un amore passionale e travolgente.