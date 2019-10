Le ragazze di Wall Street: alcuni minuti in anteprima

Un cast tutto al femminile per il nuovo, atteso film con protagonista Jennifer Lopez. Si intitola Le Ragazze di Wall Street e potrete vederne alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Drama alle ore 20.50 di domenica 3 novembre. Al cinema arriva il 7 novembre distribuito da Lucky Red e Universal Pictures). Nel cast, tra gli altri, Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles e Madeline Brewer.



Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart sono un gruppo di spregiudicate spogliarelliste di New York che, guidate da Jennifer Lopez, uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street. Quello che annichilisce è che è una storia vera di un gruppo di lap dancer diventate rapinatrici. Si parte dal suo ingresso nello strip club più quotato di Wall Street di Destiny, che presto diventa la protetta di Ramona. Travolte dalla crisi finanziaria del 2008, che dimezza il numero dei clienti, alle donne viene un'idea: mettersi in proprio per adescare, drogare e derubare i ricchi con cui si accompagnano.