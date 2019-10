Scary Stories To Tell in the Dark: l'anteprima

Nel 1968, nella piccola città di Mill Valley, un gruppo di adolescenti si introduce durante la notte di Halloween in casa abbandonata. Questo è l'inizio di Scary Stories to Tell in the Dark (Notorious Pictures) : al cinema da giovedì 24 ottobre, alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due martedì 22 ottobre alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema

Siamo in un tempo lontano ma non troppo. E poi quando nelle case ci sono presenze occulte il periodo non conta, la paura non ha stagioni. Nel 1968, nella piccola città di Mill Valley, un gruppo di adolescenti si introduce durante la notte di Halloween in casa abbandonata. Questo è l'inizio di Scary Stories to Tell in the Dark (Notorious Pictures): al cinema da giovedì 24 ottobre, alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due martedì 22 ottobre alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema.



Si avvicina la notte di Halloween. Stella, una studentessa solitaria con ambizioni di scrittrice, si lascia convincere dai suoi due soli amici, Auggie e Chuck, a partecipare a una notte folle. Iniziano con un brutto scherzo al bulletto Tommy che reagisce con vendicativa fermezza. I tre fuggono e vengono salvati da Ramon, di passaggio in città. Stella invita a Ramon e gli altri a visitare la vecchia casa infestata della famiglia Bellows, dove una volta viveva la leggendaria Sarah, una ragazza che, tenuta segregata dai familiari nello scantinato per motivi misteriosi, raccontava storie orrorifiche attraverso le pareti ai bambini che venivano ad ascoltarle e che poi, si mormora, facevano una brutta fine. Stella trova il libro dei racconti di Sarah e per chi è entrato in quella casa nulla sarà più come prima. Ma per cominciare bisogna pensare a uscire vivi da quella casa.