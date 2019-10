Il mio profilo migliore, l'anteprima del film

Storie di relazioni sul web. Quando ci si inventa una identità diversa da quella reale. Arriva al cinema, giovedì 17 ottobre, Il mio Profilo migliore (distribuito da I Wonder Picutres) di Saffy Nebbou con, tra gli altri, con Juliette Binoche. Nell'attesa ecco alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema: appuntamento il 15 ottobre. Il titolo internazionale è Who you think I am ovvero chi tu pensi che io sia.



Claire Millaud è una docente universitaria di circa cinquant'anni e con due figli. Da tempo intrattiene una relazione con Ludo, un uomo più giovane di lei che prova per lei una forte attrazione sessuale ma che tolto quello non condivide altro, neanche una vaghissima ipotesi di futuro. Claire non è insoddisfatta ma insofferente si e dunque partorisce una idea di evasione: crearsi una falsa identità su Facebook. Entra in questo modo in contatto con Alex, un giovane fotografo che collabora con il suo amante assente. Germoglia tra i due una attrazione virtuale ma potente. Claire, che in questa sua nuova realtà è diventata Clara, si spaccia per una ventiquattrenne. La questione è: riuscirà a mantenere la relazione confinata solo sul web oppure dovrà aprire un'altra finestra a carte scoperte?