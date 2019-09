Gli eroi ritornano sempre. E se ce ne è uno che negli ultimi trent'anni ha rappresentato una icona è John Rambo ovvero Sylvester Stallone. Si è ritirato a vita privata in Arizona. Quando però riceve la notizia che una giovane a lui legata, dopo aver attraversato il confine con il Messico è stata rapita, patte alla sua ricerca. Alcune immagini in anteprima di Rambo - Last Blood è su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due lunedì 23 settembre alle ore 21 all’interno di 100x100 Cinema. L'uscita nelle sale sarà il 26 settembre (Notorious Pictures).



John Rambo si è ritirato in Arizona dove vive con la domestica e amica Maria e con la nipote Gabrielle, entrambe di origini messicane. L'uomo è parte della cittadinanza al punto da aiutare la forestale durante una alluvione, ma i fantasmi della guerra non lo abbandonano, al punto che vive in un labirinto di tunnel che ha scavato sotto il ranch. Gabrielle sta per andare al college, ma un'amica trasferitasi in Messico le ha detto di aver trovato suo padre e la ragazza vorrebbe conoscerlo. John e Maria non sono d'accordo, ma Gabrielle è testarda e finirà in una situazione difficile che obbligherà zio John a tornare a combattere.