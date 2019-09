Selfie di Famiglia: alcune scene in anteprima

E' la storia di una famiglia che perde un pezzo. La figlia diciottenne lascia il nido per proseguire il suo percorso di studi lontano da casa. Arriva al cinema giovedì 19 settembre (I Wonder Pictures) Selfie di Famiglia diretto da Lisa Azuelos. Potete però vederne alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due mercoledì 18 alle ore 21 all’interno di 100X100Cinema.



Selfie di Famiglia racconta la storia di Héloïse (Sandrine Kiberlain), grande lavoratrice e madre di tre figli e della diciottenne Jade (Thaïs Alessandrin), la più piccola della nidiata che a breve lascerà l'abitazione dove è cresciuta per andare a studiare in Canada. All'inizio il calendario pare immobile ma poi c'è una accelerazione e i giorni scivolano via veloci e la partenza della giovane s'approssima. Per mamma Héloïse è un viaggio nel tempo, un viaggio melanconico scandito dai tanti ricordi che riaffiorano. Sono proprio questi momenti passati che scatenano nella donna una urgenza di fermare il tempo e il flusso di ricordi: ecco che si improvvisa regista e filma con lo smartphone gli ultimi istanti insieme a Jade, prima della sua partenza. Il fatto è che questo suo essere social non le fa vivere la realtà che poi sono le ultime ore insieme.