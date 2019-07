Birba - Micio Combinaguai: l'anteprima

E' una favola per tutte le età in quanto ha sfumature molto umane. Birba — Micio Combinaguai: potrete vederne alcune scene in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due mercoledì 17 luglio alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema. Al cinema da giovedì 18 distribuito da Notorious Pictures. La regia è di Gary Wang.



Birba - Micio Combinaguai racconta la storia di un curioso e disubbidiente e viziato gatto che vive in un grattacielo. Un giorno incontra un suo simile ma randagio il quale gli offre una perla di vetro e gli parla di un posto chiamato Miciolandia. La rivelazione ha un effetto immediato e irresistibile e in un attimo fugge da casa ma non sa, vista la sua vita agita, cosa significhi affrontare la strada. Dopo avere rischiato la morte per congelamento, viene salvato dal suo proprietario e giura di non lasciare mai più il l'appartamento. Qualche anno dopo ha una compagna e un figlio ma una tragedia incombe su tanta serenità: la compagna cade dalla finestra e non torna mai più. E' costretto ad allevare suo figlio da solo e il piccolo, come da natura di famiglia, è curioso e desidera esplorare il mondo arrivando a etichettare suo padre come pigro