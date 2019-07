Vita segreta di Maria Capasso: l'anteprima

E' la storia di una famiglia povera ma che ogni tanto dalle tasche estrae un po' di polvere di felicità. Finché il destino decide di mettersi di traverso. Vita segreta di Maria Capasso, distribuito da Vision, arriva al cinema giovedì 18 luglio ma potremo vederne alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due martedì 16 alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema.



Non potevamo che essere a Napoli. Maria (Luisa Ranieri) è sposata con un operaio e ha tre figli, fa la manicure part time e vive in un modesto appartamento rimediato nelle case popolari costruite alla periferia della città. Osservata a distanza è una famiglia come tante, ai confini della povertà ma aggrappata alla dignità. Chi la scruta può vedere trasparire pure un velo di felicità. Ma arriva il giorno in cui il destino si mette di traverso. Quelle mazzate che quando ti colpiscono ti sembra impossibile che sia capitato proprio a te. Eppure la realtà si trasforma. Il marito si ammala e nel giro di pochi mesi muore. Su Maria gravano ora degli spettri: la paura di non farcela, la certezza che la povertà potrebbe diventare malora (per dirla con Beppe Fenoglio), l'ombra della miseria. Però Maria è donna di carattere, è fimminazza e non si arrende. Maria ha 37 anni, è una donna affascinante, è coraggiosa e intraprendente. Diventa l'amante di Gennaro, il facoltoso proprietario di un autosalone. Un giorno questo uomo apparentemente gradasso e basta le propone di trasportare un carico di cocaina da Napoli a una città della Svizzera. E' solo l'inizio. Per acquisire importanza e potere Maria dovrà confrontarsi con situazioni complicate e combattere una personale guerra senza guardare in faccia nessuno.