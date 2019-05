Wolf Call - Minaccia in alto mare, l'anteprima

In arrivo una anteprima da non perdere il 3 giugno su Sky Cinema Uno alle ore 21.15: si tratta di Wolf Call - Minaccia di Alto Mare (Adler Entertainment). Il film arriverà nelle sale cinematografiche giovedì 13 giugno. Il film è diretto da Antonin Baudry e trai protagonisti ci sono Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb e François Civil.



Ci sono dei doni di natura che possono trasformarsi in presagi. C'è un giovane uomo che possiede il raro dono di riconoscere subito ogni suono che sente. Dunque la sua presenza a bordo di un sottomarino nucleare francese ha un valore particolare perché ogni cosa dipende da lui e dal suo orecchio d’oro. Viene guardato con ammirazione e ogni volta che parla l'attenzione è ai massimi livelli. E' considerato il migliore. Tutto cambia il giorno in cui commette un errore che pone l’equipaggio del sottomarino in pericolo di vita. Non è facile reagire, soprattutto psicologicamente. E allora per provare a recuperare la fiducia dei suoi compagni di navigazione si ritrova in una situazione ancora più drammatica. Perché in questo mondo strano e in quel mondo che vive ovattato dalle profondità oceaniche tutti intrappolati dovranno confrontarsi con un ingranaggio incontrollabile.