Peppermint - L'Angelo della Vendetta: l'anteprima

Una storia di vendetta con una delle dive più amate di Hollywood, Jennifer Garner. L'attrice di Houston è la protagonista di Peppermint - L'Angelo della Vendetta (Lucky Red) pellicola che arriverà nelle sale italiane giovedì 21 marzo e della quale potrete vedere alcune immagini in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due all’interno di 100X100Cinema il 18 marzo alle ore 21. La regia è di Pierre Morel e nel cast, oltre a Jennifer Garner, ci sono, tra gli altri, John Ortiz, John Gallagher Jr., Juan Pablo Raba e Annie Ilonzeh.



La Garner interpreta Riley North, una moglie e madre che vive a Los Angeles e assiste impotente all'uccisione del marito e della figlia da parte di una gang di narcotrafficanti. Nell'attacco riporta delle ferite ma quelle più profonde sono quelle dell'anima, il dolore si chiama perdita e solitudine. Nonostante il dramma che affronta decide di testimoniare contro i delinquenti che le hanno rovinato la vita. La sua testimonianza porta prove schiaccianti ma un giudice corrotto invalida le sue dichiarazioni e il processo viene di conseguenza annullato. Passano cinque anni e tante cose sono cambiate nella vita di Riley, ma una in particolare: dopo essere scomparsa per ricostruirsi una vita si è trasformata in una implacabile assassina con una missione da compiere, vendicare la sua famiglia. Uno a uno cerca i responsabili impuniti della strage, a partire dal boss del narcotraffico Diego Garcia. La polizia di Los Angeles vuole impedirle di portare a compimento il suo piano per evitare che si diffonda la fama di una persona che si fa giustizia da sola e vuole. Ma sull'altra sponda c'è un'intera nazione che la vede come un eroe.