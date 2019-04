The Vanishing - Il Mistero del Faro: l'anteprima

The Vanishing - Il Mistero del Faro (Notorius) arriva in anteprima per alcuni minuti mercoledì 27 febbraio alle ore 21.10 Sky Cinema Uno subito dopo Cinepop. Al cinema arriva giovedì 28

Il film è una onda lunga di inquietudine e paura, che diventa ancora più forte se si pensa che nasce da una storia vera. The Vanishing - Il Mistero del Faro (Notorius) si mostra per alcuni minuti in anteprima mercoledì 27 febbraio alle ore 21.10 Sky Cinema Uno subito dopo Cinepop. Nelle sale cinematografiche giovedì 28. La regia è di Kristoffer Nyholm e nel cast ci sono tra gli altri Gerard Butler e Peter Mullan.



La storia segue il percorso di tre guardiani di un faro che si apprestano ad assumerne il controllo per le sei settimane previste dal contratto. Il posto di lavoro è una piccola e remota isola al largo della Scozia. Tutto prosegue con una normalità che confina con la noia fino a quando non trovano un baule colmo d'oro, portato sull'isola da un naufrago in fuga. La loro vita cambia, inizia una discesa inarrestabile verso il male. Dovranno prima uccidere per difendersi e poi per restare padroni dell'oro. Ma non c'è più possibilità di redenzione perché continueranno a essere assassini obnubilati dall’odio e dalle paranoie. E proseguiranno fino a giungere a un regolamento di conti tra loro.