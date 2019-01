Jennifer Lopez torna al cinema con Ricomincio da me

In occasione dell'uscita del film Ricomincio da me (dal 24 gennaio con Lucky Red), Sky Cinema Passion manderà una breve anteprima del film. L'appuntamento è per martedì 22 gennaio alle 20.50

Jennifer Lopez torna al cinema (dal 24 gennaio con Lucky Red) con una commedia sulla crisi (quasi di mezza età) delle donne (l’attrice compirà 50 anni il prossimo luglio) e sulle tante difficoltà che queste devono affrontare quotidianamente, per intraprendere la scalata al successo professionale

L'anteprima su Sky Cinema

La trama

Maya Vargas ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. È una donna molto in gamba ma si sente imprigionata da troppo tempo nella stessa mansione, senza alcuno sbocco. Quando si profila la possibilità di una promozione, l’azienda sembra voler scegliere un uomo privo di esperienza sul campo ma con molti titoli di studio. Per la donna è l’ennesima sconfitta, ma i suoi amici e colleghi si daranno da fare per prepararle un curriculum online e, dopo poco tempo, Maya sarà chiamata per un colloquio con un’importante società dove, però, dovrà dimostrare che le esperienze del quotidiano sono valide quanto il sapere accademico e che, a Manhattan, non è mai troppo tardi per ricominciare da capo.

Il cast

Jennifer Lopez (Maya Vargas) è molto nota come cantante ma forse non tutti sanno che ha già girato ben 29 film per il grande schermo, incluso “Ricomincio da me”. La talentuosa Vanessa Hudgens (Zoe), invece, è diventata famosa per il ruolo di Gabriella Montez in “High School Musical” della Disney ma l’abbiamo vista anche ne “Il cacciatore di donne”(2013), “Machete Kills”(2013) e “Spring Breakers – Una vacanza da sballo”(2013). Il resto del cast è composto da: Leah Remini (Joan), Annaleigh Ashford (Hildy), Dan Bucatinsky (Arthur), Freddie Stroma (Ron), Milo Ventimiglia (Trey), Alan Aisenberg (Chase), Treat Williams (Anderson Clarke), Larry Miller (Weiskopf), Charlyne Yi (Ariana) e Dave Foley (Felix Herman).

La colonna sonora

Nella colonna sonora del film non poteva mancare una nuova canzone della Lopez: Limitless è la power ballad composta da Sia nel cui video, diretto dalla stessa Lopez, compare la figlia Emme Anthony.

Il manifesto del film