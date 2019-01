Creed 2, Adonis e Rocky sul ring col passato: l'ANTEPRIMA

Si torna sul ring. Per quanto ci provi Sylvester Stallone non riesce a starne lontano. Il 24 gennaio arriva nelle sale cinematografiche Creed 2 (Warner) e nell'attesa sarà possibile gustarne una anteprima lunedì 21 alle ore 21 su Sky Cinema Uno all'interno di Cinepop. Il film è diretto da Steven Caple Jr. e rappresenta da una parte la continuazione della saga di Rocky e dall'altra il sequel di Creed - Nato per combattere. Michael B. Jordan e Sylvester Stallone tornano nei panni di Adonis Creed e Rocky Balboa.



Torniamo nell'esistenza di Adonis Creed che concilia la quotidianità con gli allenamenti per il prossimo match, quello che lui considera la sfida della sua vita: dovrà incrociare i guantoni con un avversario in qualche modo legato al passato della sua famiglia e questa prospettiva non fa che rendere più intenso il suo imminente ritorno sul ring. Rocky Balboa è al suo fianco e insieme si preparano ad affrontare un passato condiviso. Quel che è certo è che non c'è angolo al mondo dove potrai fuggire al tuo passato.