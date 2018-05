L'anteprima delle Meraviglie del mare è su Sky Cinema Family

Tra le isole Fiji e le Bahamas la voce di Arnold Schwarzenegger ci accompagna in un emozionante viaggio nelle profondità degli oceani alla scoperta delle meraviglie nascoste. Gli esperimenti documentaristici del regista, Jean-Michel Cousteau, risalgono al 1993. Come allora, il racconto delle meraviglie marine diventa film d’avventura e manifesto per la tutela dell'ambiente. Cousteau c’è nato in mare. Da quando ha sette anni, il padre, Jacques-Yves Costeau, celebre esploratore marino, l’ha abituato alla bellezza dell'incontro con quanto vive nel profondo blu. E a tutto quanto serve per scoprirlo, la navigazione, l'attrezzatura da sub, le tecniche per la ripresa sottomarina. Una vera e propria passione che è cresciuta con gli anni e che l’ha portato, alla fine dello scorso millennio, a fondare la Ocean Futures Society per continuare il suo lavoro pionieristico.

Ne “Le meraviglie del mare”, Cousteau intraprende un viaggio insieme ai figli Céline e Fabien esplorando ecosistemi ancora poco conosciuti. grandi spazi ma realtà anche di piccole dimensioni. Abituati a vedere documentari che ci regalano immagini di spettacolari squali, maestose balenottere e delfini volteggianti, finiamo per ignorare per lo più i piccoli e silenziosi abitanti delle profondità più estreme, come gli alberi di Natale marini o i polipetti della barriera corallina. Obiettivo del regista è portare l’attenzione sull’importanza della salvaguardia degli abissi marini e delle creature che li popolano. Il risultato è paragonabile a una tela di un pittore impressionista. Colori di ogni genere e tonalità ammirevoli si alternano vibranti sul fondale scuro dell’ignoto silenzioso. Tentacoli luminescenti di specie di meduse poco conosciute fluttuano leggeri e sottili come capelli circondati dall’oscurità più intensa. Molluschi dalla forma allungata galleggiano silenziosi riflettendo in tutte le direzioni la luce della torcia degli esploratori. Alcuni raggi riescono però ad attraversarli. Sono creature così leggere e delicate, infatti, da sfiorare la trasparenza.

"Le meraviglie del mare" svelerà questi e tanti altri segreti sugli abissi e sulle loro creature. Un film che unisce l’obiettivo educativo all’intrattenimento e alla magia di un mondo poco conosciuto, silenzioso, lontano ma sorprendentemente popolato e di grande interesse per tutte le implicazioni naturalistiche legate al fragile equilibrio del nostro ecosistema. L’anteprima delle "Meraviglie del mare", al cinema dal 17 maggio con M2 Pictures, andrà in onda il 13 maggio alle 20.50 su Sky Cinema Family.