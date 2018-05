Tonno Spiaggiato: un viaggio esclusivo nel nuovo film con Frank Matano

Un viaggio esclusivo nel fascino di Tonno Spiaggiato, il nuovo film con Frank Matano che arriva al cinema il 10 maggio distribuito da Vision. Domenica 6 maggio la puntata di Cinepop – Super Cast (Sky Cinema Uno ore 21) dedicata al film sarà seguita da un contenuto in esclusiva.



Tonno Spiaggiato racconta la storia di Francesco un comico che cosparge di parmigiano qualunque cossa ma soprattutto non fa ridere nessuno. La sola che alle sue battute pietose ride è Francesca. Tra i due non può che scoccare la scintilla dell'amore. Un amore strampalato che dura 15 settimane. Perché Francesco ha la malsana idea di esibirsi in uno sketch che ironizza proprio sulla sua Francesca, rea di avere qualche chilo in più. E accade il contrario di quanto avvenuto fino ad allora: per la prima volta ridono tutti esclusa Francesca. La storia d'amore finisce e Francesco non si da pace poiché vede davanti a sé una esistenza da tonno spiaggiato. Per riconquistarla questo quasi trentenne che si sposta ancora con una bicicletta con le rotelle dovrà inventarsi di tutto...compresa l'idea di ucciderne la zia per potere riabbracciare Francesca al funerale.