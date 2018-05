Parigi a piedi nudi: una clip in esclusiva

Arriva nelle sale italiane dal 17 maggio per Academy Two Parigi a piedi nudi, il nuovo film di Dominique Abel e Fiona Gordon, protagonisti del film come attori con Pierre Richard e la compianta Emmanuelle Riva nella sua ultima interpretazione. La storia è presto detta: La monotona vita di Fiona (Fiona Gordon), eccentrica bibliotecaria in un paesino sperduto fra i ghiacci canadesi, viene improvvisamente turbata dall'arrivo di una lettera allarmante inviatale da zia Martha (ultima splendida interpretazione della candidata Premio Oscar Emmanuelle Riva), stravagante novantenne che vive a Parigi. Fiona salta sul primo aereo per correre in soccorso della zia, ma una volta arrivata nella capitale francese scopre che l’anziana è misteriosamente (e volontariamente) scomparsa. Sulle tracce della fuggitiva, fra tuffi inaspettati nella Senna e rovinose scalate della Tour Eiffel, Fiona incappa in Dom (Dominique Abel), galante clochard parigino, vanitoso e a suo modo affascinante, che si innamora di lei e non vuole più lasciarla sola. Diretto con il tocco originalissimo che contraddistingue tutte le commedie del duo Gordon & Abel, Parigi A Piedi Nudi è il racconto spassoso e bizzarro su come, nella città più romantica del mondo, si possa trovare l’amore perdendosi.

I due registi hanno volutamente restituire al loro lavoro uno stile burlesque: "Come tutti gli altri nostri film, "Parigi a piedi nudi" è una commedia assurda. La storia è semplice e gira intorno a un'indagine dal sapore amatoriale. Tutti gli eventi si svolgono nell'arco di due giorni e due notti, un tempo in cui i personaggi sono in costante stato di emergenza, corrono e si scontrano l'uno con l’altro. Martha, Fiona e Dom, sono essenzialmente tre persone sole che, private di ogni comfort, necessitano di aiuto. In definitiva, Parigi a piedi nudi non fa altro che usare l'umorismo per porre l'attenzione su temi essenziali come la morte, la libertà di scelta, la solitudine e la solidarietà. Seppur ancorato nella contemporaneità, Parigi a piedi nudi non ne sottolinea la crudeltà ricorrendo al cinismo o alla parodia: lo fa semmai convogliandone i pericoli e i capricci attraverso sensazioni fisiche immediatamente riconoscibili. Ecco perché il corpo diventa il testo divertente, poetico, patetico o eroico degli esseri umani in scena".