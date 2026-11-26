Una matriarca, una tavola affollata e un quartiere che parla tutte le lingue del mondo. Crisula Stafida si prepara a entrare sul set di Legami invisibili, il film di Bruno Frustaci ambientato nella Roma multietnica di Piazza Vittorio, accanto a Giuseppe Battiston, Antonio Gerardi, Elena Cotta e Paola Minaccioni. Una commedia corale dal retrogusto amaro, in cui i vincoli di sangue nascondono rancori e segreti. E la sua Patrizia, donna fragile e ambigua, sembra custodirne più di tutti Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Nei giardini di Piazza Vittorio, tra le panchine, i giochi dei bambini e le voci che si rincorrono in bengalese, cinese, wolof e romanesco, resiste una porta che non conduce da nessuna parte. È la Porta Magica, ultimo frammento della villa seicentesca del marchese Palombara, coperta di simboli alchemici e iscrizioni enigmatiche che da secoli nessuno riesce a decifrare fino in fondo. Una soglia murata, insomma, che promette un segreto e non lo consegna mai. Difficile immaginare un emblema più adatto per Legami invisibili, il film diretto da Bruno Frustaci ambientato proprio lì, nel cuore multietnico di Roma, che racconta una famiglia dove ogni sorriso nasconde una serratura. Prodotto da Sunshine Production e Luce Film, il film entra in lavorazione lunedì 30 novembre a Roma e può contare su un cast che mescola esperienza e temperamento: Giuseppe Battiston, Antonio Gerardi, Elena Cotta, Paola Minaccioni e Crisula Stafida, in attesa di altri interpreti che verranno annunciati prossimamente.

La porta magica e il condominio di Babele Piazza Vittorio, del resto, ha già una sua letteratura e un suo cinema. Basti pensare ad Amara Lakhous, che nel suo romanzo Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio trasformava un palazzo dell'Esquilino in una torre di Babele condominiale, dove ogni inquilino offriva la propria versione dei fatti e nessuna coincideva con quella del vicino. Oppure all'avventura musicale che Agostino Ferrente, cofondatore dell'ensemble con Mario Tronco, ha raccontato in L'orchestra di Piazza Vittorio, nata dall'idea che tante lingue diverse potessero suonare la stessa partitura. Legami invisibili sembra voler stare in mezzo a queste due anime: la polifonia del quartiere e la dissonanza che si nasconde dietro le porte di casa.

Adalgisa, la matriarca che tiene insieme il mondo Al centro del racconto c'è Adalgisa, un'anziana matriarca che con il suo carattere e la sua sola presenza governa un universo domestico affollato e rumoroso. Figli, nuore, nipoti, battibecchi quotidiani, precarietà economica e una convivenza che riflette il mosaico umano del rione: il quadro è quello della commedia corale all'italiana, con il suo sapore dolceamaro e la sua tavola sempre troppo piccola per tutti. Ma dietro la leggerezza (e la tradizione insegna che è proprio lì che conviene guardare) si annidano tensioni, rancori, desideri inconfessati e verità mai dette ad alta voce. Le relazioni familiari, apparentemente solide, si rivelano attraversate da fragilità e interessi nascosti, giacché in famiglia, come nei condomini di Lakhous, ognuno racconta la storia che gli conviene. Tra comicità, integrazione e rivalità, il film accompagna lo spettatore verso sviluppi inattesi. Approfondimento Election Day, recensione: la commedia politica torna a mordere