Addio a Tom Stoppard, maestro del teatro moderno e premio Oscar

Il drammaturgo e sceneggiatore premio Oscar, è morto nella sua casa nel Dorset. Nato in Cecoslovacchia e naturalizzato britannico, ha firmato opere come Arcadia e Leopoldstadt, vincendo quattro Tony Award e l’Oscar per Shakespeare in Love. Collaboratore di Spielberg e Gilliam, ha portato la sua intelligenza narrativa anche al cinema, tra blockbuster e cult. Una vita segnata dall’impegno civile e dalla capacità di trasformare la parola in pensiero vivo

Tom Stoppard è morto a 88 anni nella sua casa nel Dorset, circondato dalla famiglia. Con lui scompare uno dei più grandi architetti della parola del Novecento, capace di trasformare il linguaggio in un labirinto di idee, ironia e umanità. Nato in Cecoslovacchia e naturalizzato britannico, ha attraversato teatro e cinema con la stessa eleganza intellettuale, conquistando quattro Tony Award (1968, 1976, 1984, 2007) e l’Oscar per la sceneggiatura di Shakespeare in Love nel 1999.

Dalla fuga alla consacrazione: il viaggio di una vita Tomáš Straussler, questo il suo nome di nascita, venne al mondo nel 1937 a Zlín, in una Cecoslovacchia che presto sarebbe stata travolta dalla guerra. La fuga dall’Europa nazista lo portò prima in Asia, poi in Inghilterra, dove assunse il cognome Stoppard e iniziò la carriera giornalistica. Da cronista a critico teatrale, fino alla consacrazione come drammaturgo: nel 1967 Rosencrantz and Guildenstern Are Dead lo proiettò nel firmamento del teatro mondiale, vincendo il primo dei suoi Tony Award l’anno successivo. Da lì, una sequenza di opere che hanno ridefinito il rapporto tra parola e pensiero: The Real Thing (1982), Arcadia (1993), T Rock ’n’ Roll (2006), fino a Leopoldstadt (2020), il suo testamento artistico, dedicato alla memoria della sua famiglia ebraica.

Il teatro come specchio: ritmo, ironia e vertigine filosofica Il teatro di Stoppard è un gioco di specchi, dove il dialogo diventa ritmo e il silenzio un varco filosofico. Le sue scene sono abitate da personaggi sospesi tra destino e caso, immersi in conversazioni che oscillano tra il comico e il tragico. Nei suoi testi, la parola è materia viva: scintilla di humour e lama che incide domande essenziali. Non è un caso che The Coast of Utopia (2002-2003, trilogia) gli abbia regalato il quarto Tony Award nel 2007, confermando la sua capacità di fondere storia e filosofia in un affresco teatrale di rara intensità.

Il cinema come estensione del suo pensiero Parallelamente al teatro, Stoppard ha lasciato un’impronta profonda nel cinema. Ha contribuito alla sceneggiatura di Brazil (1985) di Terry Gilliam, un cult distopico che porta la sua firma nella complessità dei dialoghi e nell’ironia surreale. Con Steven Spielberg ha collaborato a L’Impero del Sole (1987) e Indiana Jones e l’ultima crociata (1989), portando nel blockbuster un tocco di intelligenza narrativa. Il trionfo arriva nel 1999 con l’Oscar per Shakespeare in Love, dove la sua penna trasforma la storia d’amore in un inno alla creatività e al potere della parola. In ogni progetto, Stoppard ha saputo fondere leggerezza e profondità, regalando al grande schermo la stessa tensione intellettuale che animava il suo teatro.