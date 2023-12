6/20 ©Getty

Nata a Ipoh, Malesia, il 6 agosto 1962 l'attrice Michelle Yeoh ha trionfato all'ultima notte degli Oscar grazie all'interpretazione della protagonista Evelyn Quan Wang in Everything Everywhere All at Once. Tra i film in cui ha dato prova di talento e fascino anche La tigre e il dragone del 2001 e Memorie di una Geisha del 2005 nella quale vestiva i panni della geisha Mameha