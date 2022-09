Venezia 79: Gli orsi non esistono, la recensione del film

Presentata in concorso al Festval, la nuova opera del regista attualmente detenuto in Iran è un ritratto di un Paese schiacciato dal potere e dalla superstizione. La pellicola arriverà in Italia dal 6 ottobre Condividi

Gli orsi non esisto in Iran. Al limite qualche orsacchiotto di pezza. Purtroppo, esiste, invece, una sentenza che ha condannato il regista del film Jafar Panahi a sei anni per propaganda contro il sistema. La pena ha impedito al cineasta iraniano di essere presente al Lido. Ma la sua opera, in concorso alla 79.ma Mostra del cinema di Venezia (LO SPECIALE) ha testimoniato, ancora una volta che il cinema può essere un mezzo efficace per raccontare la realtà, attraverso la finzione. E mai come in questo associare l'aggettivo necessario a un film, non è un vezzo, né una forzatura, ma un atto di giustizia, Gli orsi non esistono – No Bears arriverà nelle sale italiane a partire dal 6 ottobre distribuito da Academy Two

Il wi-fi non è la cosa che funziona meglio in un villaggio dell'Iran al confine con la Turchia. Di contro la superstizione, la censura, l'ingiustizia funzionano alla grande. Per cui il regista protagonista degli Orsi non esistono (interpretato dallo stesso Panahi si ritrova a confrontarsi con gli abitanti di un paesino rurale. Al netto dell'affettata gentilezza, dalle tazze di tè, dagli squisiti manicaretti locali, la popolazione pare molto diffidente nei confronti di questo cineasta proveniente da Teheran. E mentre Jafar dirige da remoto la sua troupe due storie si sviluppano e procedono in parallelo, minacciate da incomprensibili tradizioni, obsolete credenze corrive ipocrisie

Gli Orsi non esistono, come in una sorta di "messa in abisso è una sorta di specchio in cui si riflette la vicenda privata e pubblica di Panahi, Il cineasta, autore di capolavori come Taxi Teheran o Tre volti è stato condannato per propaganda contro il sistema. Era stato arrestato l'11 luglio dopo essersi recato alla procura di Teheran per avere aggiornamenti sul caso di un altro regista arrestato. Panahi deve scontare una condanna a sei anni di reclusione che gli era stata comminata nel 2010 e mai applicata, ha spiegato l'autorità giudiziaria. Panahi era stato condannato nel 2010 a un totale di sei anni di carcere... e quindi è stato condotto nel centro di detenzione di Evin per scontare la sua pena", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce della magistratura Massoud Setayeshi.

A volte anche con un budget risicato e un cast ridotto ai minimi termini si può realizzare un'opera potente e indimenticabile. È il caso di Gli Orsi non esistono. Si è liberi solo nelle limitazioni diceva Fassbinder. Sicché confinato in villaggio sperduto, Panahi tenta di allargare gli orizzonti, superare i confini, ma l'ottusità dei burocrati, la prospettiva antistorica di un Paese incatenato dalle proprie credenze, rende amaro questo viaggio cinematografico. Eppure, alla fine della proiezione, si prova un senso di gratitudine. Perché ci è stata la possibilità di assistere a un'opera girata in clandestina, una finestra su un mondo terribile, ma che è importante raccontare. E ancora una volta l'Arte, quando è autentica, riesce vincere su tutto.