Godzilla vs. Kong, annunciati nuovi ingressi nel sequel del film

Si allarga il cast del sequel di Godzilla Vs. Kong. Nelle scorse ore ComingSoon ha rilanciato i dettagli riguardanti il film che potrà contare sul ritorno di Adam Wingard dietro la macchina da presa.

Godzilla vs Kong, iniziate riprese del sequel. Stavolta vincerà Kong?

Godzilla vs. Kong 2, il protagonista sarà Dan Stevens

MonsterVerse, il franchise

approfondimento

Godzilla vs. Kong, le riprese del sequel in programma in Australia

Il film sarà il quinto titolo del franchise MonsterVerse, composto da Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla II - King of the Monsters e il più recente Godzilla vs. Kong.

Tutte le pellicole hanno ottenuto un successo straordinario a livello internazionale incassando centinaia di milioni di dollari al botteghino.