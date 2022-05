Nostalgia: teaser trailer e prime foto del film di Mario Martone

A dieci giorni dall'inizio del Festival di Cannes, le foto e il teaser dell'ultima opera di Martone invitano lo spettatore a intraprendere un viaggio a Napoli insieme a Pierfrancesco Favino

Tutto pronto per il grande debutto della nuova opera di Mario Martone, Nostalgia, tratta dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea. La pellicola, che sarà presentata all'interno della settantacinquesima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio, segna il ritorno dell'apprezzato autore italiano in concorso nella prestigiosa competizione. Del film sono ora disponibili le prime immagini ufficiali e un teaser trailer di circa un minuto che offre un assaggio delle atmosfere del titolo di cui è protagonista Pierfrancesco Favino che sarà distribuito per il grande pubblico nelle sale italiane a partire dal 25 maggio.

@Picomedia Mad Entertainment

Nostalgia: trama e cast approfondimento Cannes 2022, Mario Martone in concorso con "Nostalgia" La città di Napoli è lo scenario in cui si svolge l'ultima avventura cinematografica di Mario Martone, anche co-sceneggiatore dell'adattamento per il grande schermo del romanzo pubblicato nel 2016 del celebre scrittore e giornalista suo conterraneo.

Nostalgia è il racconto di Felice, un uomo che a quarant'anni di distanza torna a Napoli, e più precisamente, nel posto in cui è nato, nel quartiere Sanità. Lì, nel ventre del capoluogo partenopeo, riscopre una città che lo ha tormentato e che continua a divorarlo. Felice, che ha il volto di Pierfrancesco Favino, che campeggia nella locandina ufficiale del film, è circondato da molti altri personaggi. Nel cast, ricco e vario, figurano anche gli attori Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Sofia Essaidi, Virginia Apicella, Salvatore Striano e Artem.

@Picomedia Mad Entertainment

Le prime foto e il teaser trailer approfondimento Pierfrancesco Favino, compie 52 anni, i suoi migliori personaggi. FOTO Nelle prime foto ufficiali di Nostalgia, un posto speciale spetta a Pierfrancesco Favino che emerge ma allo stesso tempo sembra appartenere al contesto di riferimento. Le foto sono naturalmente scattate a Napoli e in una di queste c'è anche il regista e sceneggiatore campano, che ha portato sullo schermo opere come L'amore molesto (1995), tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, L'odore del sangue (2004), Noi credevamo (2010) e Qui rido io (2021), che ha ottenuto diversi riconoscimenti alla recente edizione dei David di Donatello. Il teaser, accompagnato da una colonna sonora accattivante, anticipa le caratteristiche di un'opera che appare convincente fin dalle prime immagini, che riportano lo spettatore a un'epoca passata e mitica rappresentata da una fotografia curatissima e una regia attenta a trasportare lo spettatore in un viaggio travolgente.