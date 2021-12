Don't Look Up, le foto di DiCaprio, Streep e Lawrence

Leonardo DiCaprio ha dichiarato al magazine Entertainment Weekly: “ In un’era in cui c’è una comprensione completa da parte della comunità mondiale di ciò che deve accadere, noi ci stiamo solamente occupando del nostro tempo con il clickbait”

I tre attori sono i protagonisti degli scatti pubblicati in esclusiva dal magazine sul profilo Instagram che conta più di due milioni di follower. Don’t Look Up è il titolo della pellicola, uscita in cinema selezionati l'8 dicembre e su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 24 dicembre, che vedrà insieme Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence (FOTO).