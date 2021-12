approfondimento

È stata la Mano di Dio, la recensione del film di Paolo Sorrentino

Presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, E' stata la mano di Dio è senza dubbio il film più personale di Sorrentino che dopo essere sbarcato nelle sale (lo scorso 24 novembre) sarà su Netflix dal prossimo 15 dicembre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).. Il regista torna nella Napoli della sua gioventù per raccontare la storia di un ragazzo (interpretato da Filippo Scotti) che assomiglia molto al giovane Sorrentino. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l'arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e da una tragedia altrettanto inattesa. Quando aveva 16 anni il regista, infatti, perse all'improvviso entrambi i genitori, interpretati nel film da Toni Servillo e Teresa Saponangelo.