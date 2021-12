1/10

Lunedì 6 dicembre va in onda in prima assoluta su Sky Cinema Uno (e sarà disponibile anche in streaming su NOW e On Demand) Uno stinco di santo, il primo episodio di Cops 2 - Una banda di poliziotti, in cui Claudio Bisio torna a vestire i panni del commissario Cinardi. La seconda parte è invece prevista per il 13 dicembre





GUARDA IL VIDEO: Cops 2, il trailer del film