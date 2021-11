I migliori film da vedere a dicembre al cinema e in streaming. FOTO

11/30

Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto (Sky). Da venerdì 25 dicembre. Genere: Commedia. Cast: P. Cortellesi e A. Albanese. Trama: Riccardo Milani torna alla regia del secondo capitolo di successo con la coppia Cortellesi-Albanese. Tre anni dopo la fine della storia d’amore tra Monica e Giovanni, lei è finita in carcere per colpa delle sorelle gemelle e, per avere una speranza di uscire il prima possibile, non può che rivolgersi a Giovanni.