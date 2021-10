Tutta un'altra vita è un film del 2019 diretto da Alessandro Pondi. Protagonista è Gianni, un tassista romano che per caso si trova a vivere nella villa lussuosa di una coppia che aveva incontrato sul suo taxi, partita per le vacanze. Gianni poi incontra Lola e si sente pronto a mollare tutto per lei, ma i problemi cominciano quando i proprietari della villa tornano dalle vacanze. Vediamo il cast del film