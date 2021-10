Film stasera in TV da non perdere venerdì 8 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 8 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Semper Fi – Fratelli in armi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Thriller con Jai Courtney e Nat Wolff. Un sergente dei Marines deve affrontare le conseguenze legali di un omicidio commesso dal fratello minore.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Un sapore di ruggine e ossa, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Marion Cotillard è un’addestratrice di orche vittima di un incidente che ritrova la forza di vivere grazie a un legame sentimentale.

John Q, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Denzel Washington in un film che tocca il tema scottante della sanità in America. Un operaio, disperato per la malattia del figlio, prende in ostaggio dei medici.

Che fine ha fatto Bernadette?, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Cate Blanchett è una donna che abbandona la vita da casalinga per riappropriarsi delle sue passioni.

Il colore nascosto delle cose, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Valeria Golino e Adriano Giannini in un film drammatico. Una donna non vedente entra nella vita di un uomo dal passato tormentato.

Film commedia da vedere in tv



Matrimoni e altri disastri, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Margherita Buy e Fabio Volo in una commedia in cui una quarantenne single viene travolta da un vortice di sorprese durante il matrimonio della sorella.

Un boss in salotto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paola Cortellesi e Rocco Papaleo in una commedia nella quale una sorella deve accogliere suo fratello, un boss, per gli arresti domiciliari.

Gambit, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Colin Firth e Cameron Diaz in una heist comedy. Un curatore di mostre organizza una truffa ai danni dell’uomo più ricco d’Inghilterra.

Mamma o papà?, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due genitori in conflitto per non ottenere l’affido dei figli.

Film di azione da vedere stasera in tv



Red Dawn – Alba rossa, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Chris Hemsworth e Josh Hutcherson guidano un gruppo di ragazzi che deve frenare l’invasione dell’esercito nord-coreano in America.

Lucy, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Scarlett Johansson e Morgan Freeman in un action a tinte di fantascienza. Una donna è costretta a contrabbandare ovuli di una droga che dona poteri incredibili.

Colombiana, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Zoe Saldana in un film d’azione. Una fredda assassina cerca i killer dei suoi genitori.

Film western da vedere stasera in tv



Maverick, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Mel Gibson e Jodie Foster in un western. Un giocatore d’azzardo e una donna spregiudicata partecipano a un torneo di poker.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Harry Potter e il principe mezzosangue, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sesto capitolo della saga di Harry Potter, con forze oscure che minacciano il mondo dei babbani.

Film biografico da vedere stasera in tv



The Ride – Storia di un campione, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Una storia di riscatto di un ragazzo adottato da una famiglia interraziale.

I programmi in chiaro



Tale e quale show, ore 21:15 su Rai 1



Continua lo show condotto da Carlo Conti nel quale alcune celebrità cambiano identità per sviluppare alcune performance.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2



Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Vivere, ore 21:20 su Rai 3



Adriano Giannini e Micaela Ramazzotti in un dramma sentimentale. L’arrivo di una ragazza irlandese in una famiglia italiana scardina i precari equilibri di una coppia di genitori.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4



Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5



Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

John Rambo, ore 21:20 su Italia 1



Sylvester Stallone interpreta e dirige il quarto film sulla saga del personaggio d’azione.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7



Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8



Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.