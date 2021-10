DeAndré#DeAndré – Storia di un impiegato, il trailer del docufilm

Cristiano De André protagonista di un inedito racconto sul rapporto speciale tra un padre e un figlio, il loro comune sentire, il commovente passaggio di testimone. Diretto da Roberta Lena e con le partecipazioni di Dori Ghezzi e FIlippo De André, il film sarà nei nei cinema italiani il 25, 26, 27 ottobre Condividi:

Presentato come evento speciale alla 78.ma Mostra del cinema di Venezia, un nuovo tributo a Fabrizio De André. L’omaggio musicale e personale di un figlio all’eredità artistica umana e politica di un grande poeta, testimonianza di un rapporto d’amore profondo. Cristiano De André ha riproposto al pubblico italiano, in un Tour durato due anni, il concept album “Storia di un impiegato”, capolavoro quanto mai attuale di De André, scritto nel 1973 con Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani. Il film, di Roberta Lena, è un percorso musicale e visivo attraverso quei concerti dal vivo, repertori di lotte sociali, memorie storiche, familiari e filmati inediti. Un intreccio di storie dove aspirazioni e aneliti di libertà dell’impiegato, convivono con quelli della vita personale e musicale di Cristiano in un discorso sul nostro contemporaneo. La Sardegna più che uno sfondo è luogo del cuore dove emergono i ricordi del passato e le voci del presente. Una sorta di biografia, attraverso il rapporto speciale tra padre e figlio, del loro comune sentire fino ad arrivare a un riconoscimento simbiotico. Con Cristiano De André, Dori Ghezzi, Filippo De André. Prodotto da Intersuoni, Nuvole Production e Nexo Digital

Roberta Lena, regista di DeAndré#DeAndré – Storia di un impiegato approfondimento Fabrizio De André tra il Concerto Ritrovato e i 40 anni de "L'Indiano" Quando nel 2018 mi è stata affidata la regia dell’opera rock ‘Storia di un impiegato’ mi sono resa conto della potenza e della contemporaneità delle parole contenute nell’album. La storia è una metafora della società di allora ma che sembra un monito al rimanere umani, valido e necessario ancora nella nostra epoca. Nelle gesta dell’impiegato ho ritrovato la parabola di una generazione e un monito per quelle future in un destino umano che si ripete; la violenza come arma inutile e goffa e la necessità ancora oggi di invocare una giustizia sociale in nome di quell’umanità di cui spesso ci riempiamo la bocca qui declinata in parole sapienti, utili a focalizzare concetti di cui riappropriarci. Nella parabola narrativa del personaggio principale, che ho spesso mescolato metaforicamente alla vita di Cristiano, sono compresi conflitti e risoluzioni del carattere umano in cui tutti possiamo riconoscerci. La contemporaneità degli eventi storici in corso durante la messa in scena mi confermava inoltre l’estrema urgenza di riproporre in forma visiva anche per un pubblico cinematografico le parole del grande poeta. Cristiano De André è l’erede di questo patrimonio e in questo passaggio di testimone, uno dei temi principali del docufilm, è insito quel rapporto padre/figlio in cui ognuno può specchiarsi. In una narrazione cinematografica potevo mostrare inoltre cosa significa essere figli di un genio, una domanda che stimola la curiosità dei fans ma non solo. Nel racconto stesso di ‘Storia di un impiegato’ già si celano le interazioni tra la vita privata del nostro protagonista (Cristiano) e la sua famiglia (La canzone del padre) il tutto inserito in un discorso sociale più ampio (La mia ora di libertà

SINOSSI DELL’ALBUM “STORIA DI UN IMPIEGATO” approfondimento Fabrizio De André e Dori Ghezzi, la storia d'amore La storia è quella di un impiegato che, nel ‘68, dopo aver ascoltato un canto del Maggio Francese, sente il desiderio di ribellarsi, ma quando ne prende coscienza ormai è troppo tardi, si è escluso da solo. Nei sogni esplode la sua esigenza di libertà ma dopo il primo, un ballo in maschera dove, in un atto di estremo individualismo, fa esplodere tutti i suoi archetipi culturali compreso il padre. Il giudice non lo condanna, bensì̀ lo fa entrare a far parte del gioco del potere. Gli viene offerto proprio quel posto che era stato del padre, dentro al quale però si ritrova ben presto in una spirale di dissoluzione. Il senso di riscatto con cui si risveglia lo porta a compiere un atto estremo, facendogli provare l’esperienza fallimentare della violenza, in un gesto che lo rende addirittura ridicolo: invece del parlamento fa esplodere un’edicola di giornali. Lo sbattono comunque in galera dove con un ricordo d’amore mette a nudo alcune sue frustrazioni individuali. È proprio in carcere che arriva la presa di coscienza del bisogno di una lotta comune a testimoniare un IO che diventa NOI.

Fabrizio De André approfondimento Fabrizio De André, biografia di un mito intramontabile Fabrizio De Andrè è stato un artista di grande coerenza, coerenza che ha mantenuto per tutta la vita e che si riflette nelle sue opere sempre attuali. Il suo gesto artistico coincideva con quello politico. Era convinto che gli scrittori, i poeti, i cantautori dovessero essere un anticorpo degli aspetti negativi della società. Cosa direbbe del mondo che stiamo vivendo, e dei movimenti di oggi? Per quanto voi vi crediate assolti siete lo stesso coinvolti. Tutto è già contenuto nelle parole di Storia di un impiegato e nell’intera sua opera. Ne è un esempio anche La domenica delle salme, composta anni dopo con Mauro Pagani, dove dice: “Voglio vivere in una città dove all’ora dell’aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile perché avevamo un cannone nel cortile […] La domenica delle salme gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di Utopia”. Nonostante ciò, Fabrizio non rinunciò mai alla speranza augurandoci: “… e poi ad un tratto l’amore scoppiò dappertutto