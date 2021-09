1/10 ©Ansa

L’attore francese Jean-Paul Belmondo è morto all’età di 88 anni, nella sua casa di Parigi. Durante 50 anni di carriera ha girato oltre 80 film, lasciando in eredità ruoli memorabili del cinema francese ed europeo, come quello in “A bout de souffle” – in Italia “Fino all’ultimo respiro” – di Jean-Luc Godard e quello in “Le Guignolo” – “Il piccione di piazza San Marco" – di Georges Lautner

È morto l'attore Jean-Paul Belmondo