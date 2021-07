"La notte del giudizio per sempre", una clip del film in esclusiva

Da una sceneggiatura del creatore della saga, James DeMonaco, La notte del giudizo per sempre E è diretto da Everardo Gout, autore e regista del pluripremiato thriller Days of Grace. Il film è prodotto dai produttori storici della saga: Jason Blum per la sua Blumhouse Productions, Platinum Dunes con Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller; e la coppia di Man in a Tree, James DeMonaco e il suo partner di produzione di lunga data Sébastien K. Lemercier. I produttori esecutivi sono Marcei A. Brown, Everardo Gout e Jeanette Volturno. Universal Pictures presenta, in associazione con Perfect World Pictures, una produzione Platinum Dunes/Blumhouse/Man in a Tree. Al cinema dall'8 luglio

La mattina dopo lo Sfogo, una gang mascherata di assassini attacca la famiglia Tucker, tra cui ci sono la moglie di Dylan (Cassidy Freeman, HBO’s The Righteous Gemstones) e sua sorella (Leven Rambin, Hunger Games), costringendo entrambe le famiglie ad unirsi per combattere mentre il paese precipita nel caos e gli Stati Uniti cominciano a disintegrarsi intorno a loro.

Adela (Ana de la Reguera, Cowboys & Aliens) e suo marito Juan (Tenoch Huerta, Days of Grace) vivono in Texas, dove Juan lavora come aiutante del ranch della ricca famiglia Tucker. Juan fa una buona impressione al capofamiglia, Caleb Tucker (Will Patton, Halloween), ma questo provoca la gelosia e la rabbia del figlio di Caleb, Dylan (Josh Lucas, Le Mans '66 - La grande sfida).

La notte del giudizio per sempre: espode la rabbia

Attraverso la serie de La notte del giudizio, James DeMonaco ha attinto al malcontento urbano e suburbano e alla rabbia che ribolle da tempo nel popolo americano. "La gente è arrabbiata", dice DeMonaco. “per tante motivazioni. I poveri e gli svantaggiati, ad esempio, per la mancanza di mobilità verso l'alto. La classe media per l'aumento delle spese mediche e per la troppa tolleranza dell'élite democratica verso gli immigrati. Gli afroamericani per le discriminazioni razziali nelle città. I maschi bianchi perché le donne, gli immigrati e le minoranze stanno sfidando il sistema politico ed economico che aveva servito da oltre cent’anni esclusivamente loro”.

DeMonaco crede che quando questo sentimento è accoppiato con notizie di parte e/o false informazioni che supportano programmi specifici, aumenta la furia tra le masse. "Improvvisamente, le persone considerano lo Sfogo come un esercizio potenzialmente catartico per liberare questa rabbia crescente", afferma DeMonaco. “Nei film, la NFFA incita lo Sfogo al popolo americano dicendo che li aiuterà a liberare questa rabbia … e alla fine a diventare cittadini migliori. È tutto uno stratagemma psicologico. Lo Sfogo non è altro che un grottesco strumento economico per la NFFA per liberarsi dei diseredati, degli impoveriti, proprio cioè delle persone di cui dovrebbero prendersi cura. Lo Sfogo non è altro che un mezzo per risparmiare denaro".

Per il filmmaker, molti temi delle sue storie nascono dall'osservazione delle crescenti faglie in America nell'ultimo decennio. “Ogni anno, il nostro paese sembra essere sempre più diviso, più esclusorio, più arrabbiato, meno tollerante”, afferma DeMonaco. “Su temi come il controllo delle armi, l’immigrazione, le credenze religiose, ecc. sembra una polveriera pronta a esplodere. L'immigrazione è stata la questione più recente che ha creato una profonda spaccatura in America, e questo è ciò che volevo affrontare in La notte del giudizio per sempre. Inoltre, volevo porre la domanda: 'Un giorno è sufficiente per liberare tutta questa rabbia?' La risposta è no' ”.

Ambientato diversi anni dopo il terzo capitolo, La notte del giudizio per sempre è incentrato su Adela e Juan, una coppia costretta ad abbandonare il Messico quando un cartello della droga, per vendetta, distrugge la loro casa e tenta di assassinare Adela. Come riluttanti profughi, vengono portati clandestinamente negli Stati Uniti e ricominciano una vita nella Los Feliz Valley, in Texas.

Mesi dopo che Adela e Juan iniziano a stabilirsi, resistono e sopravvivono alla loro prima ‘Notte del giudizio’. Ma la mattina seguente, gli estremisti "Forever Purgers" scendono in strada e giurano di destabilizzare un'America già fratturata, prendendo di mira tutti, dagli immigrati ai ricchi. Improvvisamente la coppia e i Tucker, la ricca famiglia proprietaria del ranch in Texas dove lavora Juan, vengono braccati, e toccherà ad Adela e Juan cercare di portare i loro nuovi alleati americani al sicuro sul lato meridionale del confine con il Messico.