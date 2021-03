I migliori film sulla Pasqua

12/16

Il film, girato in latino, ebraico e aramaico, si concentra come è intuibile sull'episodio della Passione, raccontato in maniera cruda e brutale. Proprio l'eccessiva violenza, assieme alle accuse di antisemitismo per il ruolo attribuito agli ebrei nella crocifissione di Cristo, generò controversie in seguito all'uscita del film (©Icon Productions)





Mel Gibson, confermato il sequel de La passione di Cristo?