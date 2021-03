Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 23 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 23 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Kin, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



James Franco e Zoe Kravitz in una pellicola fantascientifica con sfumature thriller. Un quattordicenne entra in possesso di un’arma futuristica.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Una sola verità, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Matt Dillon e Kate Beckinsale in una pellicola che intreccia giornalismo e spionaggio.

8 Mile, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Esordio cinematografico da protagonista per il rapper Eminem. Per un ragazzo di un quartiere con tante disunità il rap è l’unica ragione di vita.

Made in Italy, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Stefano Accorsi e Kasia Smutniak in un film di Luciano Ligabue. Un uomo riflette sul suo passato e prova a cambiare la sua vita.

Film commedia da vedere stasera in tv



Emma, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Anya Taylor-Joy in un film tratto da un romanzo di Jane Austen. Una giovane aristocratica combina intrighi sentimentali tra i suoi amici.

Blonde ambition – Una bionda a NY, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Jessica Simpson e Luke Wilson in una commedia romantica. Giunta a New York per incontrare il fidanzato, una ragazza dovrà reagire a una brutta sorpresa.

Un figlio di nome Erasmus, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in un road movie. A un funerale, quattro amici scoprono di poter essere i potenziali padri di un bambino.

Film di azione da vedere stasera in tv



Jason Bourne, ore 21:15 su Sky Cinema Bourne



Quinto film sulla saga di Jason Bourne, ancora con Matt Damon come protagonista.

Once Upon a Time in China, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Jet Li nel primo capitolo di una famosissima saga cinematografica a sfondo kung fu.

Honest Thief, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Liam Neeson in un film d’azione. Un rapinatore di banche vuole costituirsi per cambiare vita ma un paio di poliziotti corrotti cercano di incastrarlo.

Arma letale, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Mel Gibson e Danny Glover nel primo capitolo di una delle saghe action più amate degli ultimi anni.

Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Gal Gadot protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Biancaneve e il cacciatore, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Rivisitazione della fiaba di Biancaneve con Chris Hemsworth, Kristen Stewart e Charlize Theron come protagonisti.

Film thriller da vedere stasera in tv



Long weekend, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Film con Jim Caviezel. Una coppia organizza una vacanza su una spiaggia isolata ma si ritrova a combattere contro la natura.

Film musical da vedere stasera in tv



La La Land, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Ryan Gosling ed Emma Stone in una pellicola pluripremiata agli Oscar. Un musicista e un’attrice cercano la loro strada.

I programmi in chiaro



Leonardo, ore 21:25 su Rai 1



Fiction con Aidan Turner, Freddie Highmore e Matilda De Angelis che ripercorre la vita di Leonardo Da Vinci.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2



Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4



Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Ghost – Fantasma, ore 21:20 su Canale 5



Classico con Patrick Swayze e Demi Moore. Il fantasma di un uomo assassinato cerca di proteggere la sua ragazza.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1



Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Ex – Amici come prima, ore 21:30 su TV8



Commedia corale italiana nella quale alcune coppie vivono situazioni tragicomiche.

Ultimatum alla Terra, ore 21:25 su Nove



Keanu Reeves è un alieno che avverte l’umanità di un’imminente crisi globale che potrebbe portare alla fine di tutto.