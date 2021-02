Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 2 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 2 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in tv



I, Frankenstein, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Aaron Eckhart in un film che rilegge il mito di Frankenstein. La creatura sopravvive fino ai giorni nostri e viene coinvolta in una guerra tra clan.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Fight Girl – Il riscatto di Bo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una kickboxer di talento, talentuosa ma impetuosa, deve imparare a gestire emozioni e situazione familiare.

Rocky, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Primo leggendario film della saga di Rocky, con Sylvester Stallone nel personaggio che lo ha reso iconico.

Il mio profilo migliore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Juliette Binoche in un film che tratta di amori e tradimenti sulle piattaforme dei social network.

Film commedia da vedere stasera in tv



Ricomincio da capo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Bill Murray interpreta uno scorbutico meteorologo costretto a rivivere in loop il Giorno della Marmotta.

Come la prima volta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Dopo un doloroso divorzio, una donna adulta instaura una relazione con un ragazzo più giovane.

Scappo a casa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Aldo Baglio in una commedia in solitaria. Un meccanico razzista perde i documenti a Budapest e viene scambiato per un clandestino.

Febbre da Cavallo: la Mandrakata, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Sequel di un classico della commedia italiana con Gigi Proietti, Enrico Montesano e Nancy Brilli.

Film di azione da vedere stasera in tv



Diamond 13, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Gerard Depardieu e Asia Argento in un adrenalinico action. Un agente scopre che un suo amico è in loschi affari e non sa se difenderlo o meno.

Bad Boys for life, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Terzo film della saga dei due detective interpretati dalle star Will Smith e Martin Lawrence.

Senza tregua 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Sequel del film “Senza tregua”. Un ex marine in missione in Asia deve sfuggire a un gruppo di mercenari.

The Great Wall, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Matt Damon in un kolossal ambientato in Cina. Due mercenari europei vengono coinvolti in una guerriglia all’ombra della Grande Muraglia.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



Il rapporto Pelican, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Julia Roberts e Denzel Washington nell’adattamento del famoso romanzo di John Grisham.

Film thriller da vedere stasera in tv



American Hangman – Colpevole o Innocente, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Donald Sutherland in un incredibile thriller nel quale un uomo prende in ostaggio due persone e invita gli utenti in rete a deciderne la sorte.

Film biografico da vedere stasera in tv



Radioactive, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Rosamunde Pike nella pellicola sulla vita di Marie Curie, scienziata due volte vincitrice del Premio Nobel.

I programmi in chiaro



Inter-Juventus, ore 20:30 su Rai 1

Gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia tra la squadra di Conte e quella di Pirlo.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Daydreamer – Le ali del sogno, ore 21:20 su Canale 5

Telenovela con Can Yaman che racconta la storia di una ragazza con il sogno di diventare scrittrice.

Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, ore 21:20 su Italia 1

Sequel dell’ormai storica commedia “Mamma ho perso l’aereo”. Stavolta il piccolo Kevin verrà lasciato a New York.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Una proposta seducente, ore 21:30 su TV8

Il matrimonio di una donna e un uomo viene messo in discussione quando lei incontra un amante.

Sei giorni, sette notti, ore 21:25 su Nove

Harrison Ford è un burbero cinquantenne che naufraga su un’isola deserta insieme a una giornalista di New York.