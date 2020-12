7/9

Guglielmo Poggi è Tommaso



E' il giovane centralinista del commissariato. Si sta preparando per il concorso che darà una svolta alla sua carriera e gli permetterà di andarsene dalla “bieca provincia”. Per superarlo, impegna tutto il tempo a disposizione a studiare mentre è di servizio in guardiola. Tommaso è gay e non è stato semplice per lui crescere in un piccolo paesino del Sud Italia senza voler nascondere il suo orientamento sessuale. Proprio per questo è prevenuto e legge sempre, immotivatamente, nelle frasi dei colleghi delle allusioni alla sua sessualità