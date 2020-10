Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 10 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 10 ottobre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Serie ispirata al personaggio letterario di Petra Delicado, ispettore di polizia interpretato da Paola Cortellesi, ma ambientata a Genova anziché a Barcellona.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ogni tuo respiro, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Pellicola con protagonista Andrew Garfield nei panni di Robin Cavendish, attivista britannico dedito ad aiutare disabili e malati, costretto a vivere paralizzato su una sedia a rotelle e con un respiratore a causa della poliomielite.

Rocky Balboa, ore 21:15 su Sky Cinema Rocky

Ritirato dalle scene dopo la morte di Adriana, Rocky torna sul ring per alcuni combattimenti fino all'incontro finale con il campione in carica di pesi massimi.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

I 7 nani, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una storia che basa il proprio equilibrio sulla capacità di far dialogare e di rivisitare le fiabe più famose.

Film d'azione da vedere stasera in TV

The Boondock Saints, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Due fratelli irlandesi si improvvisano giustizieri per ripulire Boston dal crimine. Un detective cerca di fermarli.

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Uno scaltro criminale appena uscito di prigione riunisce una squadra di ladri d'eccellenza per derubare l'amante della ex moglie.

Film thriller da vedere stasera in TV

Dream House, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Will lascia un lavoro redditizio a New York per trasferirsi con la moglie e le figlie in una pittoresca dimora del New England. Qui, l'uomo scopre le tragiche ed inquietanti vicende legate alla magione.

Film horror da vedere stasera in TV

Annabelle 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Gli esperti di paranormale Ed e Lorraine Warren tengono sotto chiave, al sicuro, una bambola posseduta. La giovane figlia della coppia e le sue amiche, però, ne risvegliano lo spirito maligno.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

A prima vista, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Virgil è un massofisioterapista in una clinica termale. Amy è un architetto in carriera che s'innamora di lui e vuole che riacquisti la vista che aveva perso all'età di tre anni a causa di una grave malattia agli occhi.

Fino a prova contraria, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Steve Everett è un giornalista che si trova ad affrontare il caso di un condannato a morte accusato di aver ucciso una donna incinta.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Dead Man Walking - Condannato a morte, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Un condannato nel braccio della morte per duplice omicidio viene aiutato da una suora con l'ultimo processo a suo carico per l'assassinio di una giovane coppia.

Film commedie da vedere stasera in TV

D.N.A. - Decisamente Non Adatti, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Due ex compagni di scuola si rivedono dopo molti anni. Entrambi insoddisfatti delle proprie vite, decidono di sottoporsi a un esperimento scientifico per scambiarsi il codice genetico.

R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film commedia. Nick, dopo aver perso la vita, si ritrova in un ufficio del Rest in Peace Department, un'agenzia celeste che recluta gli agenti defunti per farli tornare sulla Terra in corpi diversi.

Una festa esagerata, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Commedia diretta da Vincenzo Salemme. La famiglia Parascandolo prepara la festa di diciottesimo compleanno della figlia Mirea. Le cose però non vanno come programmato.

We Are Who We Are, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Prima serie tv diretta da Luca Guadagnino. La trama ruota attorno a due adolescenti, figli di militari statunitensi di stanza nella base militare di Chioggia, in Italia. Tra amicizie e primi amori.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1

Quindicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Dieci puntate in cui tredici personaggi Vip impareranno l'arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Stagione 3 Episodio 9, “Le mani sinistre”. Una banda di criminali ungheresi rapisce delle ragazzine nei villaggi dell'est e le fa arrivare all'interno dei container in America per poi inserirle nel giro della prostituzione.

Se Dio vuole, ore 21:45 su Rai 3

Andrea è un promettente studente di medicina che decide di abbandonare l'università per dedicarsi al sacerdozio. Tommaso è il padre del giovane, determinato a far cambiare idea al ragazzo.

Tu sì que vales, ore 21:20 su Canale 5

Artisti e sportivi di ogni genere si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Smallfoot: Il mio amico delle nevi, ore 21:20 su Italia 1

Un simpatico yeti di nome Migo scopre qualcosa di terribilmente abominevole: un essere umano. Quando i suoi amici si rifiutano di credergli, la creatura intraprende un viaggio epico per dimostrare le proprie ragioni.

Die Hard - Duri a morire, ore 21:22 su Rete 4

Sospeso dall'incarico di poliziotto, John McClane si associa ad un commerciante di Harlem per fermare un maniaco terrorista.

Il destino di un cavaliere, ore 21:15 su La7

L'avvincente storia di William Thatcher, ragazzo di umili natali che sogna di diventare cavaliere.

Il Negoziatore, ore 21:30 su Tv8

Nel corso di un'indagine su un caso di corruzione all'interno del dipartimento di polizia, l'agente Danny Roman rimane vittima di un complotto e viene accusato dell'omicidio di un collega.

Avamposti - Rione Sanità Caccia ai nuovi clan, ore 21:25 su Nove

Per contrastare il potere dei clan, che hanno trasformato i bassi del rione Sanità in piazze di spaccio, i carabinieri devono blindare il quartiere.