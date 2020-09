Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 9 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 9 settembre, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedie da vedere stasera in TV

Come un gatto in tangenziale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e ore 21:45 su Sky Cinema per te

Protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due famiglie molto diverse per estrazione sociale sono unite loro malgrado dall'amore tra i figli adolescenti.

Film thriller da vedere stasera in TV

Cattive acque, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 2019 diretto da Todd Haynes. Protagonisti, tra gli altri, Mark Ruffalo, Anne Hathaway e Tim Robbins. Il film racconta la storia vera del caso di Robert Bilott contro la società di produzione di prodotti chimici DuPont a seguito dello scandalo dell'inquinamento idrico di Parkersburg.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Cattivissimo me, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo capitolo della saga. Gru è un aspirante supercattivo che però subisce il confronto con il giovane malfattore Vector. Decide allora di compiere un'impresa incredibile: rubare la luna.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Biancaneve e il Cacciatore, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film del 2012 diretto da Rupert Sanders e interpretato da Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron e Sam Claflin. Un cacciatore viene inviato da una regina malvagia a uccidere la principessa Biancaneve in fuga.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rocky Balboa, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film del 2006 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Ritirato dalle scene dopo la morte di Adriana, Rocky torna sul ring per alcuni combattimenti fino all'incontro finale con il campione in carica di pesi massimi Mason "The Line" Dixon.

300, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Film del 2007 diretto da Zack Snyder con il supporto di Frank Miller, adattamento cinematografico del graphic novel 300. Nel 480 a.C. il re persiano Serse decide di invadere la Grecia. Per bloccare l'avanzata dell'esercito di Serse, le città greche formano un'alleanza guidata dal re spartano Leonida (Gerard Butler).

November Criminals, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Dopo che l'omicidio del suo amico è stato risolto come violenza di gruppo, il liceale Addison decide di avviare un'indagine per conto suo con l'aiuto della sua fidanzata Phoebe.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Quattro matrimoni e un funerale, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

I protagonisti sono Hugh Grant e Andie MacDowell. Il film narra le vicende di un uomo che, attraverso una serie di occasioni sociali, incontra la donna della sua vita.

Remi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Remi è un orfano di dieci anni che viene affidato ad un musicista di nome Vitalis. Il bambino segue Vitalis in giro per la Francia e con loro ci sono una scimmietta, Joli-Coeur, e un cane, Capi. Il lungo viaggio aiuterà Remi a scoprire le sue origini.

Due settimane per innamorarsi, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Commedia romantica con protagonisti Sandra Bullock e Hugh Grant. Il ricco George Wade, assume come avvocato la brillante Lucy Kelson. La donna ben presto diventerà per lui indispensabile.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Proof – La prova, ore 21:45 su Sky Cinema Drama

Con Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins e Jake Gyllenhaal. In seguito alla morte di suo padre, un famoso matematico, Catherine cade in depressione. Un giorno incontra Hal, un giovane interessato agli appunti dello studioso.

Film commedie da vedere stasera in TV

The Maiden Heist - Colpo grosso al museo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film con Morgan Freeman e Christopher Walken. Tre guardiani notturni di un museo, molto legati alle opere d'arte, scoprono che verranno trasferite in un altro museo e decidono di rubarle.

Benvenuti al Nord, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Commedia del 2012 diretta da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio e Alessandro Siani. È il seguito del film Benvenuti al Sud. Per riconquistare la moglie, Mattia va a vivere a Milano, ospite a casa di Alberto, che lo prende a lavorare nell'ufficio in città del quale lui è direttore.

I programmi in chiaro

Ottilie Von Faber Castell - Una donna coraggiosa, ore 21:25 su Rai 1

Seconda parte della miniserie sulla giovane baronessa Ottilie Von Faber, che a seguito della morte del padre viene designata a guidare la prestigiosa azienda familiare.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Episodio 17 della terza stagione. Il dottor Murphy deve curare un paziente con una malattia misteriosa e, apparentemente, mai diagnosticata.

Chi l'ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Alessia Marcuzzi conduce il reality in cui alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore.

Rambo, ore 21:30 su Italia 1

Reduce del Vietnam, John Rambo va a cercare un suo commilitone ma scopre che è morto. Nella cittadina Rambo è preso di mira da uno sceriffo che lo mette in carcere senza motivo.

Baciato dalla fortuna, ore 21:27 su Rete 4

Commedia con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann e Asia Argento. Gaetano è un vigile urbano pieno di debiti. Quando una sua amica, da sempre innamorata di lui, vince al Superenalotto, la sposa per interesse. Non sa però che la vincita è già stata data in beneficenza.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori, che racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.

RTL 102.5 Power Hits Estate, ore 20:35 su Tv8

In diretta dall'Arena di Verona il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 che proclamerà il tormentone dell’estate 2020.

Avamposti, ore 21:25 su Nove

Documentario. Nelle città italiane, ci sono zone in cui le regole della società civile sembrano non esistere. In questi luoghi dominano i regni di narco-mafie e micro criminalità e i Carabinieri sono gli unici rappresentanti dello stato di diritto.