Mostra di Venezia 2020: il festival è donna

NEVER GONNA SNOW è diretto da Malgorzata Szumowska, regista e sceneggiatrice polacca. Vincitrice nel 2015 dell'Orso d'argento per la miglior regia al Festival di Berlino per il film CIALO, la Szumowska mette in scena la misteriosa figura di Zenia, massaggiatore ucraino emigrato in Polonia in visita ai clienti in un surreale compound di villette tutte uguali. L'uomo, che raccoglie ansie e segreti di tutti i suoi clienti, si trasforma ben presto, anche grazie ai suoi apparenti poteri di guarigione, in una figura simile a un guru

