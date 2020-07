Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 24 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 24 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Sulle ali dell’avventura, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una travolgente avventura ecologista tratta da una storia vera. Un adolescente aiuta il padre, scienziato, a salvare le oche nane in via d’estinzione.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Parasite, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Quattro Oscar e Palma d’oro al film rivelazione di Bong Joon-ho. La povera famiglia Kim usa l’astuzia per introdursi nella vita di un ricco borghese.

Film biopic da vedere stasera in TV

Bohemian Rhapsody, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Successo mondiale e 4 Oscar per la storia dei Queen e di Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek.

Film comici da vedere stasera in TV

Un poliziotto alle elementari, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Arnold Schwarzenegger in una divertente commedia che lo vede come un poliziotto che finge d’essere un maestro delle elementari per individuare una famiglia in pericolo.

Amiche da morire, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in una commedia al femminile. Tre donne vivono in un’isola del Sud e vengono coinvolte in un omicidio, attirando i sospetti del commissario.

Non è mai troppo tardi, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Due malati terminali intraprendono un viaggio all’insegna delle ‘cose da fare prima di morire’, con Morgan Freeman e Jack Nicholson.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

The Amazing Spider-Man, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Andrew Garfield interpreta Spider-Man al fianco di Emma Watson. Il liceale Peter Parker acquisisce i poteri straordinari dovuti a un ragno radioattivo, ritrovandosi a dare la caccia a un uomo lucertola.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

The Wave, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Primo disaster movie scandinavo. Una frana precipita nel fiordo Geiranger, provocando un enorme tsunami. Un geologo proverà a salvare molte vite umane.

Into the Storm, ore 21:15 su Premium Cinema 1

La città di Silverston è devastata da un assalto senza precedenti di numerosi tornado nell’arco di una sola giornata.

Film romantici da vedere stasera in TV

Il sapore del successo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Adam Jones, interpretato da Bradley Cooper, è uno chef stellato che ha distrutto la propria carriera a causa delle proprie dipendenze. Dopo aver espiato le proprie colpe, torna a Londra ed è pronto a rimettersi al timore di una cucina d’eccellenza.

Come tu mi vuoi, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Commedia sentimentale con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Giada è disposta a un cambio radicale per amore.

Film drammatici da vedere stasera in TV

55 passi, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Hilary Swank e Helena Bonham Carter in un legal-drama tratto da una storia vera. Una donna affetta da disturbi psichici si affida a un tenace avvocato per una battaglia in favore dei malati.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Men in Black: International, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Quarto capitolo della saga, che stavolta vede come protagonisti Tessa Thompson e Chris Hemsworth. Lei è una novellina e si ritroverà di colpo in un caso che potrebbe veder distrutta la Terra.

V per Vendetta, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Film tratto dal celebre fumetto di Alan Moore. In un’immaginaria Gran Bretagna futura, governata da un regime totalitario, un misterioso uomo mascherato è pronto per la rivoluzione.

Film biopic da vedere stasera in TV

Hammamet, ore 21:15 su Sky Cinema Due e alle 21:45 su Sky Cinema Drama +24

Pierfrancesco Favino si è tramutato in Bettino Craxi, raccontando gli ultimi giorni della sua vita, durante il suo esilio nella città tunisina.

I programmi in chiaro

I migliori anni, ore 21:25 su Rai 1

Rimontaggio di 8 puntate con il meglio di tutte le edizioni de “I migliori anni”, programma condotto da Carlo Conti.

Desideri proibiti, ore 21:20 su Rai 2

Brooke e Stevens sono una coppia sposata. Decidono di stipulare un’assicurazione sulla vita ma tra lei e l’assicuratore nasce un’inattesa attrazione.

La Grande Storia – Verità nascoste, ore 21:20 su Rai 3

Soluzione finale del problema ebraico, come Hitler chiamava il suo complesso programma di sterminio.

Manifest, ore 21:21 su Canale 5

Ottavo episodio della seconda stagione, dal titolo “Il canto zen”. Michaela scopre che Jared è coinvolto con un gruppo di fanatici che vogliono eliminare i passeggeri dell’828.

Matrimonio al sud, ore 21:30 su Italia 1

Lorenzo Colombo è un industriale che ama solo il nord e riceve un profondo dolore. Il figlio gli comunica di voler sposare una giovane del sud.

Stasera Italia News, ore 20:30 su Rete 4

Talk show a cura della redazione Videonews, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Geronimo, ore 21:15 su La7

Rinchiuso in una riserva per indiani, Geronimo decide di riprendere le armi e tornare a combattere.

X Factor – Il sogno, ore 21:30 su Tv8

Una maratona che consente di rivivere i momenti più emozionanti delle ultime otto edizioni del talent show.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Il meglio della satira unica e inimitabile di Maurizio Crozza. Dai personaggi più amati dal pubblico alle esilaranti canzoni.