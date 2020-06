Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 25 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 25 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Robin Hood – L’origine della leggenda, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Nuova versione della leggenda di Robin Hood, con protagonista Taron Egerton, affiancato da Jamie Foxx. Robin di Loxley organizza una rivolta contro la Corona d’Inghilterra, tramutatasi nel regno della corruzione.

C’era una volta in Messico, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Terzo capitolo della saga di Robert Rodriguez. Protagonista Antonio Banderas, che torna nei panni del mariachi. Stavolta si ritrova al centro di un complotto.

Nemico pubblico, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Film che racconta la vita di John Dillinger, criminale che mise in ginocchio l’America negli anni ’30, affascinando l’opinione pubblica al tempo stesso. Cast stellare, con Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard.

Training Day, ore 21:15 su Premium Energy

Film cult con Denzel Washington e Ethan Hawke. L’intera pellicola si svolge in un giorno, quello nel quale un giovane poliziotto dovrà sottoporsi al test su strada da parte di un agente esperto, i cui metodi sono anticonvenzionali.

Film noir da vedere stasera in TV

All That Divides Us – Amore criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Catherine Deneuve e Diane Kruger in un noir sul tema della dipendenza. Una giovane viene ricattata da un amico dello spacciatore cui ha tolto la vita.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il promontorio della paura, ore 21:15 su Classic Collection

Gregory Peck e Robert Mitchum in un thriller cult. Dopo aver scontato otto anni in carcere, un sadico criminale inizia a perseguitare l’avvocato che ritiene responsabile della condanna.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Lo schiaccianoci e i quattro regni, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’avventura con Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren e Morgan Freeman. Clara si cimenta in un regno fantastico alla ricerca del regalo della madre.

Film horror da vedere stasera in TV

28 giorni dopo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film cult di Danny Boyle, con protagonista Cillian Murphy. Un gruppo di animalisti libera delle cavie da laboratorio, scatenando un virus creato da un gruppo di scienziati. Si innesca così una tremenda epidemia, con il protagonista che, risvegliatosi dal coma, si ritroverà in una realtà ben diversa.

Film drammatici da vedere stasera in TV

A prima vista, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Val Kilmer e Mira Sorvino in un dramma sentimentale tratto da una storia vera. Una donna si innamora di un fisioterapista non vedente. Lo convince a sottoporsi a una delicata operazione, che cambia la sua vita e la loro relazione.

La migliore offerta, ore 21:15 su Premium Emotion

Giuseppe Tornatore dirige Geoffrey Rush in questa pellicola emozionale pluripremiata. Un banditore d’aste vede la propria vita sconvolta dopo l’incontro con un’ereditiera.

Film comici da vedere stasera in TV

Il grande spirito, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Sergio Rubini dirige e interpreta questa commedia con Rocco Papaleo. Un rapinatore in fuga trova riparo in casa di uno strano personaggio, che ritiene d’appartenere alla tribù dei Sioux.

Pallottole in libertà, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un’ispettrice di polizia scopre che suo marito, deceduto da eroe, aveva in realtà una doppia vita. Si rende conto d’aver avuto al fianco un incallito criminale.

Tutta un’altra vita, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Enrico Brignano in una commedia che lo vede nei panni di un tassista. La sua vita non lo soddisfa, essendo costretto a sacrifici quotidiani. Un giorno però rinviene le chiavi della villa di un cliente e si cimenta nella sua vita per qualche giorno.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:15 su Premium Cinema

Un padre di famiglia organizza una vacanza on the road con la propria famiglia. L’intero gruppo si dirige verso un noto parco divertimenti ma nulla andrà come previsto.

Hazzard, ore 21:15 su Premium Comedy

Film tratto dalla celebre serie TV. I cugini Bo e Luke creano scompiglio nella contea di Hazzard a bordo della loro mitica auto, il Generale Lee.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e i doni della morte: Parte II, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Harry Potter si ritrova a fronteggiare lo scontro finale contro Voldemort. Scoprirà inoltre la verità su Silente, al quale è rimasto sempre fedele.

I programmi in chiaro

Che Dio ci aiuti, ore 21:25 su Rai 1

Settimo episodio della quinta stagione, dal titolo “Fuori”. Suor Angela prova a salvare una bambina che pare vittima della sua stessa madre. Maria chiede invece aiuto a Nico per affrontare il padre.

211 – Rapina in corso, ore 21:20 su Rai 2

Mike Chandler è a un passo dalla pensione e dalla depressione a causa della morte prematura di sua moglie. La sua quotidianità è interrotta da una rapina messa a segno da una banda sanguinaria.

Ogni cosa è illuminata, ore 21:20 su Rai 3

Camila Raznovich e i suoi ospiti provano a illuminare un futuro che, soprattutto negli ultimi tempi, sembra davvero imprevedibile.

New Amsterdam, ore 21:22 su Canale 5

Episodio 17 della seconda stagione, dal titolo “Il decollo”. Max cerca una soluzione nel crowdfunding dopo una sua apparizione in un video virale. Reynolds fronteggia invece i suoi ultimi casi prima del trasferimento.

L’incredibile Hulk, ore 21:30 su Italia 1

Edward Norton protagonista di questa versione di Hulk precedente al lungo ciclo del Marvel Cinema Universe. Si raccontano le origini del mostro verde un tempo noto soltanto come Bruce Banner.

Diritto e rovescio, ore 21:25 su Rete 4

Approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio, circondato da ospiti che lo aiutano ad approfondire i recenti temi italiani, tra cronaca e politica.

Chernobyl, ore 21:15 su La7

Nuovo episodio dell’acclamata serie TV che racconta il dramma del disastro nucleare ucraino di Cernobyl.

Destinazione matrimonio, ore 21:30 su Tv8

Lindsay e Frank si incontrano per puro caso e si odiano dal primo momento. Si ritrovano però allo stesso matrimonio, come fratello ed ex dello sposo.

Restaurant Swap Cambio ristorante – Bologna, ore 21:25 su Nove

Reality culinario con lo chef Gino D’Acampo, che fa sfidare due ristoratori agli antipodi. In questo episodio porterà la challenge a Bologna.