Il cinema non si ferma di fronte a niente, neppure davanti alla pandemia del coronavirus. 7 ore per farti innamorare, la commedia romantica che segna l’esordio alla regia dell’attore Giampaolo Morelli, il cui esordio era previsto per fine marzo, ha infatti aggirato l’ostacolo della chiusura delle sale “uscendo” direttamente in streaming a partire dal 20 aprile su Sky Primafila Premiere (qui trama, cast e recensione del film ).



Gianni Canova ha deciso di incontrare (non di persona, dati i tempi che corrono, ma in videochiamata) i protagonisti della pellicola in arrivo prossimamente su Sky Cinema, ovvero lo stesso Morelli assieme a Serena Rossi e Diana Del Bufalo, nel corso del programma Il Cinemaniaco incontra 7 ore per farti innamorare – Il cast.



Le registrazioni dello show si terranno martedì 12 maggio alle 16:45 presso la IULM di Milano, da dove Canova si collegherà con i tre attori. Ma non ci saranno solo loro: i primi 80 appassionati di cinema che si registreranno qui avranno l’opportunità di partecipare come pubblico via Zoom, con la possibilità di comparire anche nel led dello studio. Un’occasione imperdibile per assistere in anteprima a un incontro che si preannuncia interessantissimo, dati i talenti coinvolti.



7 ore per farti innamorare, come si diceva, vede per la prima volta Giampaolo Morelli, noto fra le altre cose per aver preso parte a pellicole come Paz! e gli ultimi due capitoli di Smetto quando voglio, oltre che per aver impersonato l’ispettore Coliandro in tv, nelle vesti di regista.



Tratto da un romanzo dello stesso Giampaolo, il film segue le vicende di Giorgio, giornalista di economia che si licenzia dopo aver scoperto che la fidanzata lo tradiva con il suo capo e si ricicla con un impiego presso una rivista maschile online.



Il suo primo compito consiste nello scrivere un articolo in cui spiegare come conquistare una donna in sole 7 ore. Per riuscire nell’impresa, il giornalista si rivolge a Valeria, esperta di seduzione. Il pezzo riscuote un notevole successo, per cui Giorgio decide di continuare a frequentare le lezioni di Valeria… con imprevedibili conseguenze.

