Hercules, live action: i possibili attori

Anche “Hercules” rientra ufficialmente nell’ampia lista di film live action dei classici film d’animazione Disney. Dopo svariate voci, è giunta la conferma, con Dave Callaham (che scriverà anche “Spider-Man: Un nuovo universo 2”) incaricato della scrittura della sceneggiatura.

Coinvolti nel progetto anche gli amatissimi Joe e Anthony Russo, registi di “Avengers: Endgame”, che ricopriranno però un ruolo da produttori. Nonostante inizialmente si fosse paventata l’ipotesi del duo in cabina di regia, ciò pare improbabile.

Il progetto è ancora nelle primissime fasi, il che vuol dire che, oltre all’ufficialità del progetto, sono ben poche le notizie in circolazione. Ciò però non ha impedito ai fan di scatenarsi sul web, supportando svariati attori, ritenuti ideali per un film del genere.

Hercules, il possibile cast

Tanti i nomi di attori celebri che i fan vorrebbero coinvolti nel progetto del live action di “Hercules”, ma uno sembra mettere d’accordo tutti. Si tratta di Danny DeVito, che gli appassionati dei classici Disney vorrebbero nuovamente nei panni di Filottete, come nel doppiaggio originale.

Altro personaggio che scatena la curiosità dei fan è quello di Ade. Per quanto si tratti di un villain, le sue esplosioni di rabbia lo hanno reso molto amato. Due i nomi che circolano particolarmente sul web, in merito a questa oscura divinità. Si tratta di Jeff Goldblum e Jim Carrey.

La lista però è alquanto lunga, con svariate ipotesi. C’è chi vorrebbe Willem Dafoe e chi invece ritiene J. K. Simmons sarebbe perfetto. Non manca inoltre chi propone un netto cambio di rotta, con un Ade in versione femminile, interpretato magari da Meryl Streep.

Per il ruolo di Megara in molti hanno fatto il nome di Ariana Grande. A dire il vero però è stata la stessa cantante a proporsi. Fu lei, di fatto, a lanciare i primi rumors in merito a un live action di “Hercules”. Vorrebbe interpretare il ruolo e in tanti sono d’accordo con lei.

Inutile dire come si stia discutendo sul web anche del possibile protagonista. La maggior parte dei fan pare propendere per Tom Holland, vero e proprio idolo delle nuove generazioni. Un viso simpatico e un curriculum di tutto rispetto, che non si limita a “Spider-Man”. Un futuro prossimo alquanto ricco per l’attore, che sarà impegnato sul set di “Uncharted”. Di certo però non si lascerebbe sfuggire la chance di interpretare Hercules, qualora ricevesse l’ambita proposta.

Al suo fianco, tra le ipotesi al vaglio dei fan, c’è anche Dacre Montgomery, celebre per aver interpretato il ruolo di Billy in “Stranger Things”. Un progetto ancora ben lontano dal dare inizio alla fase di casting. Sarebbe impensabile però non prendere in considerazione il parere dei fan.