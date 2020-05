Una commedia davvero trans-generazionale Appena un minuto di Francesco Mandelli, uscito in sala lo scorso 3 ottobre con 01 Distribution e ora in onda in prima tv, lunedì 4 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno Su soggetto e sceneggiatura di Max Giusti (che è anche il protagonista), Igor Artibani e Giuliano Rinaldi, la commedia cavalca sia la comicità più tradizionale, che quella più giovanile grazie forse alla sensibilità e allo spirito del regista Mandelli.

La trama

Questa la storia. Claudio (Giusti) è un agente immobiliare, separato dalla moglie (Susy Laude) che l'ha lasciato per il "Re della Zumba" (Dino Abbrescia). Un ex anche mal tollerato e criticato dai due figli. Così vive con l'apprensiva madre (Loretta Goggi), separata da un marito fedifrago (Massimo Wertmuller), e ha come amici un confuso barman (Herbert Ballerina) e un altrettanto confuso aspirante cuoco (Paolo Calabresi). Unica vera presenza, ma molto 'immaginaria', quella del campione del mondo Marco Tardelli. Tutto sembra andare male per Claudio, ma arriva per lui un app magica di cui è fornito uno smartphone che gli ha venduto un misterioso anziano cinese: spingi un tasto e il telefono fa tornare il tempo indietro di un minuto. Un tempo breve ma pieno di potenzialità per cambiare la propria vita come dimostra appunto il film.

Le parole del regista

“In questo film c’è, come in tanti lavori del passato, anche lo scontro generazionale tra giovani e anziani, che oggi però è molto più forte grazie a una tecnologia che ha creato un solco enorme".

Le parole di Max Giusti

"Con Mandelli è stato un incontro magico. Non ci conoscevamo, ma è stato capace di farmi osare nella recitazione come non avevo mai fatto prima".