Al Capone, foto dal set di Tom Hardy: irriconoscibile

Una foto dal set di “Al Capone”, con protagonista Tom Hardy, irriconoscibile in questo primo piano

Tom Hardy ha subito una totale trasformazione per riuscire a rendere al meglio il personaggio di Al Capone, nell’omonimo film di Josh Trank. Qualcosa di chiaramente visibile dal trailer diffuso dal regista, ma che salta particolarmente agli occhi grazie al primo piano scattato dal fotografo Greg Williams. Nulla sembra essere rimasto di Tom Hardy in questa foto, che ha già fatto il giro del web, impressionando profondamente i fan dell’attore. Con il mondo del cinema paralizzato dall’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA), in termini di film in sala, qualcosa sembra muoversi grazie al lavoro in smart working di svariati artisti. Dal trailer di “Al Capone” si è così passati a una perla offerta da Williams, celebre fotografo delle star inglesi. Un modo per omaggiare sia Tom Hardy che la truccatrice del set, Audrey Doyle, che ha compiuto un lavoro immane. Un film già particolarmente atteso, che dovrebbe essere reso disponibile a partire dal 12 maggio 2020. Così come molti altri film, anche “Al Capone” avrà una distribuzione digitale. Impossibile infatti pensare che le sale cinematografiche possano riaprire tra circa 10 giorni. Una strategia adottata per molte produzioni, mentre altre, come “No Time To Die” e “Fast & Furious 9”, hanno optato per il rinvio di svariati mesi.

Al Capone, la trama

Il film non punta lo sguardo sull’apice della carriera criminale di Al Capone, così come non guarda al celebre processo e alla sua condanna. La pellicola, con protagonista Tom Hardy, ha come focus l’ultima fase della vita del celebre gangster, deceduto a soli 48 anni nel 1947.

Un periodo totalmente buio per Al Capone, che dovette far fronte ai primi segni di una demenza precoce. Il tutto dopo aver fronteggiato 10 anni di carcere. La pellicola promette di muoversi in svariate epoche, seguendo l’andamento squilibrato della mente del protagonista, che inizierà a confondere passato a presente, tra ricordi e allucinazioni.