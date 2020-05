Starman: dove vedere il film con l’astronauta Luca Parmitano

di Massimo Vallorani

Dove vedere e quando il docu-film "Starman"

“E guardo il mondo da un oblò”, cantava Gianni Togni in un suo famosissimo evergreen. E chissà quante volte lo avrà guardato, in tutta la sua infinita bellezza, Luca Parmitano, astronauta italiano dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e dalla Stazione Spaziale Internazionale di cui è stato anche comandante. Ebbene, ora, dalla sua stessa voce potremmo godere anche noi di questa esperienza unica grazie ad un eccezionale docu-film dal titolo, quanto mai evocativo: Starman. Dal primo maggio è infatti, la pellicola è disponibile direttamente On Demand su Skyprimafila Premiere nell'ambito della campagna #iorestoacasa, dopo l’annullamento della distribuzione nelle sale cinematografiche a causa della pandemia di Covid-19 (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA).

Cosa ci racconta il film

Il film, diretto dal regista e autore Gianluca Cerasola, prodotto da Morol e distribuito da Vision e impreziositi da alcuni camei di Jovanotti e Giancarlo Giannini, racconta con gli occhi, la voce e le immagini di Luca Parmitano la preparazione della missione spaziale dell’Esa Beyond. Ma non solo. C’è anche la storia di un ragazzo che, per inseguire il sogno di diventare astronauta, ha deciso di abbandonare la sua Sicilia a soli 17 anni, per puntare direttamente allo Spazio. Un racconto per immagini inedito e per certi versi unico di un grande italiano che ci porterà a scoprire non soltanto la sua preparazione alla missione “Beyond”, tra emozioni, luoghi simbolo della storia dell’esplorazione spaziale, tecnologie all'avanguardia e dure sfide fisiche e psicologiche, ma anche ci farà scoprire un lato inedito di Parmitano. La sua casa, le sue abitudini alimentari, la sua famiglia, la difficoltà di essere padre quando si è impegnato nell'addestramento quotidiano. Una vita sicuramente dura per certi aspetti ma sempre vissuta al massimo che lo hanno portato ad essere l’ unico italiano ad aver comandato la Stazione Spaziale Internazionale nonché primo italiano ad aver effettuato missioni extraveicolari (le passeggiate spaziali).