Transformers, in arrivo il film animato prequel

Il mondo di “Transformers” tornerà al cinema nei prossimi anni. Stavolta però non si tratterà di un film live action, bensì di un film d’animazione. Lo studio eOne della Hasbro, insieme con la Paramount, hanno deciso di assumere Josh Cooley per la realizzazione di un film prequel della saga di “Transformers”.

Un nome che garantisce grande qualità, quello di Cooley, avendo vinto il Premio Oscar nell’edizione 2020 per il miglior film d’animazione, “Toy Story 4”. Già pronta la sceneggiatura, alla quale hanno lavorato Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, che in passato hanno lavorato alle produzioni di “Ant-Man” e “Ant-Man and the Wasp”.

Transformers, cosa sappiamo del film animato

Non si hanno ancora molte informazioni sulla trama di questo nuovo film della saga di “Transformers” che, ad oggi, non ha un titolo ufficiale. La pellicola si svolgerà su Cybertron, ovvero il pianeta dal quale tutti i protagonisti robotici provengono. La sceneggiatura ruoterà intorno al rapporto tra Optimus Prime e Megatron.

Non vi sarà però alcun collegamento con quanto prodotto fino a oggi, in merito alla saga di “Transformers”. Si tratterà di un progetto separato dalla serie live action realizzata da Michael Bay. Nessun legame inoltre anche con lo spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati dal pubblico, Bumblebee.

Di fatto si tratterà della settima pellicola della serie, che continua a riscuotere un grande successo. I cinque film di Michael Bay hanno infatti generato ben 4 miliardi di dollari in tutto il mondo di profitti. Lo studio continua ad avere fiducia nella saga, come dimostra lo spin-off del 2018, diretto da Travis Knight e con protagonista Hailee Steinfeld. Resta da capire se un eventuale successo al botteghino possa dare il via a una nuova serie animata, con svariati capitoli, prequel e non solo.