di Marco Agustoni

Kirsten Dunst: chi ben comincia…

A 3 anni aveva già esordito in tv. A 7 al cinema, oltretutto diretta da Woody Allen, in un segmento di New York Stories. Appena adolescente poteva contare già su un curriculum che avrebbe fatto sfigurare molte sue colleghe più “anziane”. Stiamo parlando di Kirsten Dunst, l’attrice classe 1982 che questo giovedì 30 aprile compie 38 anni.

Per augurare buon compleanno a questa stella non solo del cinema, ma anche della televisione (basti pensare alla sua apprezzatissima performance nella serie tv Fargo), ecco un elenco dei migliori film di Kirsten Dunst, riportati in ordine cronologico di uscita.

I migliori film di Kirsten Dunst

Intervista col vampiro (1994)

Kirsten non aveva ancora compiuto dodici anni quando si è trovata a recitare per la prima volta da protagonista, oltretutto al fianco di due divi lanciatissimi come Tom Cruise e Brad Pitt. Nell’adattamento del romanzo fantasy di Anne Rice interpreta la giovane Claudia, prima ridotta in fin di vita dal neo-vampiro Louis, poi trasformata anch’essa in un mostro dal potente Lestat de Lioncourt. Pur dotata dei poteri dei vampiri, non potrà mai fuggire la sua maledizione: abitare per sempre in un corpo di bambina.

Il giardino delle vergini suicide (1999)

L’esordio da regista di Sofia Coppola è un film tutto al femminile, nel cui cast svetta proprio Kirsten Dunst nel ruolo di Lux, che assieme alle sue quattro sorelle conduce un’esistenza segregata a causa della severa madre. Il disagio da loro provato sfocia nel suicidio della più giovane. Le altre cercano di conquistarsi qualche scampolo della libertà negata con l’aiuto dei ragazzi del posto.