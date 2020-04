John Wick 4, rischio rinvio per il film con Keanu Reeves

Impossibile fare affidamento ai calendari delle uscite al cinema, data l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Le date fissate continuano a cambiare, che si tratti di “No Time To Die” o “Spider-Man 3”. Tutti sono stati costretti a modificare i propri piani, con le sale chiuse e i cinema che impiegheranno un bel po’ a riportare grandi masse dinanzi al grande schermo. Alcuni film per ora sono confermati, come “Dune”. Altri invece sembrano destinati a essere posticipati nelle prossime settimane.

A quest’ultima categoria sembra appartenere “John Wick 4”, ultimo capitolo dell’action adrenalinico con protagonista Keanu Reeves. I fan dell’attore hanno da tempo segnato sul proprio calendario una precisa data, il 21 maggio 2021. Questo è stato già soprannominato come “Keanu Reeves Day”.

Nello stesso giorno arriveranno infatti al cinema ben due pellicole del celebre attore, “John Wick 4” e “Matrix 4”. Un ritorno in sala in grande stile, ma qualcosa non sembra poter andare come previsto. Nessuna notizia sul futuro di Neo e Trinity, ma le ultime informazioni che giungono su Mr. Wick non lasciano ben sperare.

John Wick 4, probabile rinvio

A parlare del futuro di “John Wick 4” è stato Chad Stahelski, regista del franchising, che ha dato brutte notizie ai fan nel corso della sua intervista a “Collider Connected”. Data l’emergenza, ci si chiedeva se la produzione sarebbe stata conclusa in tempo per il 21 maggio 2021.

Il regista ha spiegato come, per il momento, quella sia ancora la data ufficiale prevista per l’uscita al cinema del film: “C’era l’intesa per farlo arrivare nelle sale insieme con Matrix”. Il problema è rappresentato proprio dalla pellicola fantascientifica, dal momento che questa produzione è stata interrotta dopo sole quattro settimane. Keanu Reeves dovrà dunque tornare nei panni di Neo, una volta concesso il via libera post coronavirus: “I lavori con Matrix potrebbero tenerlo occupato fino al termine dell’anno. In seguito ci prepareremo noi e inizieremo. Chi può sapere, dunque, quali saranno le date d’uscita effettive”.

Come in molti altri casi, anche questi due film potrebbero subire dei grandi ritardi. Resta da capire se le due produzioni torneranno a comunicare, accettando magari di ritardare di pari passo, stabilendo una nuova data comune.