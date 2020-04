Un invito a nozze... su Sky Cinema Romance

Su Sky Cinema Romance è tempo di abiti bianchi e fiori d’arancio. Ogni sabato e domenica di maggio, in prima e seconda serata, va in una selezione di film che, con ironia e romanticismo, raccontano il giorno del fatidico sì. Appuntamento ogni sabato e domenica in prima e seconda serata. La collezione Invito a nozze è già disponibile on demand

Questi i titoli: Il Matrimonio del mio migliore amico in cui Julia Roberts e Cameron Diaz si contendono lo stesso uomo; 27 volte In bianco con Katherine Heigl che sogna il grande giorno, ma si ritrova sempre a fare la damigella d’onore; Una proposta per dire sì in cui Amy Adams si reca in Irlanda per approfittare di un'antica tradizione per convincere finalmente il suo fidanzato a sposarla, ma sul suo cammino incappa in Matthew Goode; la travolgente commedia britannica, diventata un cult, Quattro matrimoni e un funerale con Hugh Grant e Andie MacDowell; Se scappi, ti sposo, la commedia romantica in cui, dopo Pretty Woman, si ritrovano Julia Roberts e Richard Gere e il regista Garry Marshall; 5 anni di fidanzamento in cui Jason Segel ed Emily Blunt sono costretti a rimandare il giorno del matrimonio per motivi lavorativi; Destinazione matrimonio con Keanu Reeves e Winona Ryder che si incontrano a una cerimonia di nozze ed entrano subito in sintonia; la sofisticata commedia Questo pazzo sentimento in cui una coppia di divorziati si ritrova al matrimonio della figlia; la commedia sentimentale prodotta da Spike Lee The Best Man; Fuga dal matrimonio, la commedia con Edward Burns e Brittany Murphy sulla paura di diventare adulti; e Another Happy Day La pellicola premiata al Sundance Film Festival con Ellen Barkin e Demi Moore.